В Приднестровье взорвали вышки, транслировавшие радио России (фото, видео)

Два взрыва в поселке Маяк вывели из строя самые мощные антенны. Работников Приднестровского радиотелецентра отправили домой, а детские сады и школы закрыли.

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В поселке Маяк Григориопольского района так называемого "Приднестровья" утром 26 апреля взорвали две вышки связи, транслировавшие российское радио. Об этом сообщили в "министерстве внутренних дел" непризнанной республики.

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По данным силовиков, прогремели два взрыва – первый в 6:40, второй в 7:05 утра, на место выехали саперы.

"Из строя вывели две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая — полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ. Никто из сотрудников Приднестровского радиотелецентра (ПРТЦ) и местных жителей не пострадал", — подчеркнули в приднестровском "МВД".

Правоохранители и аварийные службы выехали на место взрыва. Григориопольские милиционеры оцепили территорию, а саперы проверяют объекты ПРТЦ.

Местные Telegram-каналы пишут, что работников ПРТЦ отправили по домам. Детские сады и школы в поселке сегодня не работают.

По данным сервиса Flightradar, после серии взрывов самолеты начали облетать Молдову.

Власти Молдовы не делали заявлений о закрытии воздушного пространства. В расписании аэропорта Кишинева запланированы прилеты и отправления нескольких самолетов.

[ + – ] Всего запланировано 9 рейсов

Российский военкор-пропагандист Семен Пегов, работающий на владельца LifeNews Арама Габрелянова со ссылкой на источники в Тирасполе заявил о якобы "ударе по военному аэродрому Приднестровья минами НАТО".

"Удар по военному аэродрому был нанесен минами калибра 60-мм, которые вероятнее всего были сброшены с дронов. Мины 60-мм — штатный боеприпас НАТО", — написал пропагандист в Telegram.

По сведениям российского агентства ТАСС, в населенном пункте Маяк находится один из крупнейших в Европе радиотелецентров. Он принадлежал "Российской телевизионной и радиовещательной сети", через него транслировали программы радиокомпании "Голос России". Радиоцентр способен передавать сигнал в США, Латинскую Америку и на Ближний Восток.

Напомним, что 25 апреля в непризнанном Приднестровье прозвучала серия взрывов в зданиях "Министерства госбезопасности" и филиала ФСБ. Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что эту "акцию" подготовили российские спецслужбы.

Генштаб ВСУ 11 апреля предупреждал о вероятности провокаций ВС РФ в Приднестровье, чтобы обвинить украинских военных в нападении на Молдову.