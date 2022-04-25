Взрывы в Приднестровье подготовили российские спецслужбы, — ГУР Минобороны (документ)

Местные "власти" за три дня до взрывов отправляли письмо в управление по ликвидации чрезвычайных ситуаций с вопросом, есть ли в Каменском районе укрытие.

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В непризнанном Приднестровье сегодня, 25 апреля прозвучала серия взрывов в зданиях "Министерства госбезопасности" и филиала ФСБ. Акцию спланировали и подготовили российские спецслужбы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Инцидент с взрывами произошел в 17:45. В результате пострадали здания. А на улице рядом с местом происшествия были обнаружены тубусы от РПГ-22 и РПГ-27. Однако в разведке указывают, что еще 22 апреля секретарь "Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуации" Вадим Шмаленко обратился к главе Каменского района Бычкову.

В документе указывалась срочная подготовка ведомостей о наличии и месте расположения "защищенного пункта управления гражданской обороны города". С указанием наименования объекта, адреса и типа сооружения. Если такового не найдется, то его нужно было в срочном порядке создать.

Исходя из этого ГУР МО приходит к выводу, что руководители Приднестровья готовились к проведению инцидента и заранее позаботились о создании защищенного бункера.

"По замыслу авторов, они должны оправдать войну на территории Украины или привлечь "ПМР" к боевым действиям. Либо в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, либо как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию", — подчеркнули разведчики.

Напомним, 1 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что ВС РФ на фоне полномасштабной войны на украинской территории могут осуществить провокации в Приднестровье, чтобы обвинить ВСУ в агрессии против Молдовы.