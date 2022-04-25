Вибухи у Придністров'ї підготували російські спецслужби, — ГУР Міноборони (документ)

Місцева "влада" за три дні до вибухів відправляла листа до управління з ліквідації надзвичайних ситуацій з питанням, чи є у Кам'янському районі укриття.

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У невизнаному Придністров'ї сьогодні, 25 квітня, прозвучала серія вибухів біля будівель "Міністерства держбезпеки" та філії ФСБ. Акцію спланували та підготували російські спецслужби. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Інцидент із вибухами стався о 17:45. Внаслідок цього постраждали будівлі. А на вулиці поруч із місцем події виявили тубуси від РПГ-22 та РПГ-27. Проте у розвідці вказують, що ще 22 квітня секретар "Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій" Вадим Шмаленко звернувся до голови Кам'янського району Бичкова.

У документі зазначалася термінова підготовка відомостей про наявність та місце розташування "захищеного пункту управління цивільної оборони міста". Із зазначенням найменування об'єкта, адреси та типу споруди. Якщо такого не знайдеться, його потрібно було терміново створити.

Виходячи з цього ГУР МО робить висновок, що керівники Придністров'я готувалися до проведення інциденту і завчасно подбали про створення захищеного бункера.

"За задумом авторів, вони мають виправдати війну на території України або залучити "ПМР" до бойових дій. Або як територію з певним мобілізаційним резервом, або як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на українську територію", — підкреслили розвідники.

Нагадаємо, 1 квітня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що ЗС РФ на тлі повномасштабної війни на українській території можуть здійснити провокації у Придністров'ї, щоб звинуватити ЗСУ в агресії проти Молдови.