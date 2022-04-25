У Придністров'ї пролунали вибухи: на місці знайшли тубуси від радянських гранатометів (фото, відео)

Серія вибухів сталася поблизу будівлі "Міністерства державної безпеки". На місці події знайшли ознаки використання зброї, яка перебуває на озброєнні у військах РФ.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У місті Тирасполь Придністровського регіону Молдови (невизнана "Придністровська молдавська республіка") прогриміли вибухи поблизу будівлі "Міністерства державної безпеки". За попередніми даними Міністерства внутрішніх справ республіки, невідомі обстріляли його гранатометів. Про це у понеділок, 25 квітня, повідомляє телеграм-канал місцевого мовника "ТСВ Придністров'я".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За даними авторів публікацій, у будівлі "МДБ ПМР" сталася "серія вибухів". Після цього на місце приїхали пожежники, кілька машин швидкої допомоги та газова служба. Також мовник опублікував фотографії пошкодженої будівлі — на них можна побачити, що там вибиті вікна.

З посиланням на "МВС республіки" автори телеграм-каналу стверджують, що, за попередніми даними, вибухи сталися внаслідок пострілів із гранатометів, які постраждали під час інциденту.

Поряд із будинком було знайдено дві кинуті туби з-під гранатометів. Група розслідувачів InformNapalm з посиланням на читача повідомила, що на знімках з місця події показані тубуси від РПГ-27 "Таволга", яка перебуває на озброєнні трьох країн — Росії, Йорданії та Габону — а також придністровської армії.

РПГ-27 "Таволга" (ТКБ-0174, індекс ГРАУ — 6Г22) — радянський реактивний протитанковий гранатомет, розроблений в Радянському Союзі і взятий на озброєння армією СРСР у 1989 році. Відомі неодноразові випадки застосування проросійськими бойовиками цієї зброї проти українських військових на Донбасі

Нагадаємо, 11 квітня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що ЗС РФ на тлі повномасштабної війни на українській території можуть здійснити провокації в Придністров'ї, щоб звинуватити ЗСУ в агресії проти Молдови.

Також ми писали, що нещодавно у Генштабі ЗСУ допустили наступ російських військ із території Придністровського району Молдови.