ЗС РФ можуть піти в наступ з території невизнаного Придністров'я, — Генштаб ЗСУ

За даними командування, окупанти займаються підготовкою аеродрому в Тирасполі для прийому російської авіації.

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Війська РФ можуть використати територію невизнаного Придністров'я для організації наступу на Південнобузькому напрямку. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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За даними командування, основною метою ЗС РФ є повна окупація Донбасу за адміністративними кордонами.

На Волинському напрямку ознак формування ЗС РФ наступальних угруповань немає, а білоруські військовослужбовці продовжують прикривати ділянку державного кордону з Україною. Активні дії також не зафіксовані на Поліському напрямку. В Генштабі ЗСУ не відкидають, що війська РФ можуть залишатися на території Білорусі з метою сковування дій Сил оборони України та недопущення їхнього перекидання на інші лінії фронту.

На Сіверському напрямку окупанти продовжують відновлювати боєздатність своїх підрозділів, які раніше вивели до Брянської та Курської області РФ. На Слобожанському напрямку триває блокада Харкова, по якому ЗС РФ завдають масованих артилерійських обстрілів.

На Ізюмському напрямку, за даними Генштабу, окупанти продовжують створювати боєздатне угруповання для наступного наступу на Слов'янськ та Барвінкове. На Донецькому напрямку ЗС РФ ведуть штурмові дії в районі Попасної, Степового, Новотошківського, Рубіжного, Сєвєродонецька та Солодкого. Також триває масований обстріл Маріуполя, який тримає оборону понад 40 днів.

На Таврійському напрямку розвідка в районі населеного пункту Басань зафіксувала переміщення окремих підрозділів зі складу 58 загальновійськової армії з метою перегрупування сил.

Як зазначають у Генштабі, загарбники можуть використати територію невизнаного Придністров'я, щоб організувати наступ на Південнобузькому напрямку — в районі Одеси та Миколаєва. Про такі плани свідчить підготовка аеродрому в Тирасполі для прийому російської авіації. Крім цього, окупанти продовжують терор місцевого населення на тимчасово непідконтрольних Києву територіях Херсонської області. Внаслідок активних дій ЗСУ на Південнобузькому напрямку ЗС РФ втратили контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське та Трудолюбівка. Також тривають бої неподалік Олександрівки.

Підсумовуючи, в Генштабі повідомили, що минулої доби Повітряні сили ЗСУ знищили 8 крилатих ракет.

Раніше військове командування України повідомляло, що ЗС РФ, намагаючись заповнити втрати, можуть проводити мобілізацію серед викладачів військових вишів. За даними Генштабу ЗСУ, співробітників Суворовського училища в Читі вже письмово опитали, чи готові вони брати участь у бойових діях на території нашої країни.

Також повідомляли, що ЗС РФ отримали наказ на знищення цивільних під час повномасштабного вторгнення в Україну.