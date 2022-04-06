ВС РФ могут пойти в наступление с территории непризнанного Приднестровья, — Генштаб ВСУ

По данным командования, оккупанты занимаются подготовкой аэродрома в Тирасполе для приема российской авиации.

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Войска РФ могут использовать территорию непризнанного Приднестровья для организации наступления на Южнобужском направлении. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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По данным командования, основной целью ВС РФ является полная оккупация Донбасса по административным границам.

На Волынском направлении признаков формирования ВС РФ наступательных группировок нет, а белорусские военнослужащие продолжают прикрывать участок государственной границы с Украиной. Активных действий также не зафиксировано на Полесском направлении. В Генштабе ВСУ не исключают, что войска РФ могут оставаться на территории Беларуси с целью сковывания действий Сил обороны Украины и недопущения их переброски на другие линии фронта.

На Сиверском направлении оккупанты продолжают восстанавливать боеспособность своих подразделений, которые ранее были выведены в Брянскую и Курскую области РФ. На Слобожанском направлении продолжается блокада Харькова, по которому ВС РФ наносят массированные артиллерийские обстрелы.

На Изюмском направлении, по данным Генштаба, оккупанты продолжают создавать боеспособную группировку для последующего наступления на Славянск и Барвенкового. На Донецком направлении ВС РФ ведут штурмовые действия в районе Попасной, Степного, Новотошковского, Рубежного, Северодонецка и Сладкого. Также продолжаются массированные обстрелы Мариуполя, который держит оборону более 40 дней.

На Таврическом направлении разведка в районе населенного пункта Басань зафиксировала перемещение отдельных подразделений из состава 58-й общевойсковой армии с целью перегруппировки сил.

Как отмечают в Генштабе, захватчики могут использовать территорию непризнанного Приднестровья, чтобы организовать наступление на Южнобужском направлении — в районе Одессы и Николаева. О таких планах свидетельствует подготовка аэродрома в Тирасполе для приема российской авиации. Помимо этого, оккупанты продолжают террор местного населения на временно неподконтрольных Киеву территориях Херсонской области. В результате активных действий ВСУ на Южнобужском направлении ВС РФ потеряли контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Также продолжаются бои недалеко от Александровки.

Подытоживая, в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили 8 крылатых ракет.

Ранее военное командование Украины сообщало, что ВС РФ, пытаясь восполнить потери, могут проводить мобилизацию среди преподавателей военных вузов. По данным Генштаба ВСУ, сотрудников Суворовского училища в Чите уже письменно опросили, готовы ли они принимать участие в боевых действиях на территории нашей страны.

Также сообщалось, что ВС РФ получили приказ на уничтожение гражданских в ходе полномасштабного вторжения в Украину.