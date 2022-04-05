"Да валите их всех нах**": ВС РФ получают указания расстреливать гражданских (видео)

Украинские спецслужбы перехватили запись разговора, в ходе которого оккупант докладывает командиру, что в деревне полно простых украинцев. Тот приказывает пустить "в расход всех".

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СБУ опубликовала аудиозапись, заявленную как перехват разговора российских военных, которые советуют подчиненным не делать различий между мирными жителями и военными ВСУ. Запись выложена на официальном канале СБУ в YouTube.

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"Да валите их всех нах**! Есть гражданские — в расход всех!" — приказывает, судя по всему, вышестоящий по званию российский военнослужащий, услышав от подчиненного, что "тут вся деревня в гражданских".

Вместе с тем, когда российским войскам приходится столкнуться с мотивированной армией, а не безобидным гражданским населением, они оправдываются численным превосходством сил ВСУ.

"…их группировка — 150 тисяч…! А нас, еб*** (ужас), три тысячи если есть, это зае***(хорошо)… они же слева, справа, в кольцо, походу, берут. Теперь мы в обороне, а не в наступлении. Меня сам факт смутил, что их так много, а нас так мало… и у нас нет поддержки, ни авиации, них*** (совсем ничего)" — жалуется россиянин, дислоцированный в Мариуполе, судя по упоминаниям в разговоре.

Ранее Фокус сообщал о том, что журналист Дмитрий Комаров показал новые зверства и факты нарушения обычаев войны со стороны совершаемые ВС РФ под Киевом. Журналист снял видеоролик о расстрелянных семьях в автомобилях, на которых они пытались эвакуироваться в безопасное место. На отрезке дороги примерно в 200 метров по обочинам стоят три расстрелянные машины с погибшими внутри.