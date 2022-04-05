Дмитрий Комаров показал новые зверства, совершенные ВС РФ под Киевом (видео)

По словам журналиста, на отрезке дороги примерно в 200 метров стоят три расстрелянные машины, на которых местные жители пытались эвакуироваться.

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Журналист Дмитрий Комаров опубликовал видеосюжет о предполагаемых военных преступлениях российской армии. Ролик выложен на YouTube-канале "Мир наизнанку".

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"Простых людей расстреляли при попытке покинуть город. Первые снимки убитых мирных жителей были видны со спутника в середине марта, когда там стояла уже всем известная российская в/ч", — написал автор видео в закрепленном комментарии.

Комаров отметил, что на отрезке дороги примерно в 200 метров стоят три расстрелянные машины. Местные жители пытались эвакуироваться в безопасные места, но на пути наткнулись на русских военных, которые, очевидно, засели в этом месте трассы и без разбору стреляли во всех, кто появлялся в поле зрения.

В кадре видны "Жигули" со множеством пулевых отверстий в дверях и лобовом стекле. Передняя часть машины смята, очевидно, от столкновения с деревом.

В салоне автомобиля видны тела пожилой пары.

Сотрудники спецподразделения ВСУ не советовали журналисту близко подходить к этим машинам, потому что есть риск того, что они заминированы.

Недалеко от жигулей, стоит съехавший на обочину микроавтобус с пулевыми отверстиями в лобовом стекле. Внутри — парень и девушка.

Поблизости стоит остов автомобиля, а в нем — сгоревшее тело еще одного человека.

Команда саперов в дальнейшем проведет осмотр транспортных средств с убитыми людьми.

Ранее Фокус сообщал, что в Буче обнаружена пыточная с телами замученных горожан. Снимки погибших от рук русских солдат опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко и добавил, что "ему известно имя того, кто убил этих несчастных украинцев".