Дмитро Комаров показав нові звірства, здійснені ЗС РФ під Києвом (відео)
За словами журналіста, на ділянці дороги приблизно 200 метрів стоять три розстріляні машини, на яких місцеві жителі намагалися евакуюватися.
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Журналіст Дмитро Комаров опублікував відеосюжет про ймовірні воєнні злочини російської армії. Ролик викладено на YouTube-каналі "Світ навиворіт".
"Простих людей розстріляли під час спроби залишити місто. Перші знімки вбитих мирних жителів було видно із супутника в середині березня, коли там стояла вже всім відома російська в/ч", — написав автор відео в закріпленому коментарі.
Комаров зазначив, що на ділянці дороги приблизно 200 метрів стоять три розстріляні машини. Місцеві жителі намагалися евакуюватися в безпечні місця, але на шляху наткнулися на російських військових, які, очевидно, засіли тут і без розбору стріляли в усіх, хто з'являвся в полі зору.
На кадрі видно "Жигулі" з безліччю кульових отворів у дверях та лобовому склі. Передня частина машини зім'ята, мабуть, від зіткнення з деревом.
У салоні автомобіля видно тіла літньої пари.
Співробітники спецпідрозділу ЗСУ не радили журналісту близько підходити до цих машин, бо є ризик того, що вони заміновані.
Недалеко від жигулів на узбіччі стоїть мікроавтобус з кульовими отворами в лобовому склі. Всередині — хлопець і дівчина.
Поблизу стоїть остов автомобіля, а в ньому — згоріле тіло ще однієї людини.
Команда саперів надалі проведе огляд транспортних засобів з убитими людьми.
Раніше Фокус повідомляв, що в Бучі виявлено катівню з тілами закатованих містян. Знімки загиблих від рук російських солдатів опублікував радник голови МВС Антон Геращенко та додав, що "йому відоме ім'я того, хто вбив цих нещасних українців".