Дмитро Комаров показав нові звірства, здійснені ЗС РФ під Києвом (відео)

За словами журналіста, на ділянці дороги приблизно 200 метрів стоять три розстріляні машини, на яких місцеві жителі намагалися евакуюватися.

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Журналіст Дмитро Комаров опублікував відеосюжет про ймовірні воєнні злочини російської армії. Ролик викладено на YouTube-каналі "Світ навиворіт".

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"Простих людей розстріляли під час спроби залишити місто. Перші знімки вбитих мирних жителів було видно із супутника в середині березня, коли там стояла вже всім відома російська в/ч", — написав автор відео в закріпленому коментарі.

Комаров зазначив, що на ділянці дороги приблизно 200 метрів стоять три розстріляні машини. Місцеві жителі намагалися евакуюватися в безпечні місця, але на шляху наткнулися на російських військових, які, очевидно, засіли тут і без розбору стріляли в усіх, хто з'являвся в полі зору.

На кадрі видно "Жигулі" з безліччю кульових отворів у дверях та лобовому склі. Передня частина машини зім'ята, мабуть, від зіткнення з деревом.

У салоні автомобіля видно тіла літньої пари.

Співробітники спецпідрозділу ЗСУ не радили журналісту близько підходити до цих машин, бо є ризик того, що вони заміновані.

Недалеко від жигулів на узбіччі стоїть мікроавтобус з кульовими отворами в лобовому склі. Всередині — хлопець і дівчина.

Поблизу стоїть остов автомобіля, а в ньому — згоріле тіло ще однієї людини.

Команда саперів надалі проведе огляд транспортних засобів з убитими людьми.

Раніше Фокус повідомляв, що в Бучі виявлено катівню з тілами закатованих містян. Знімки загиблих від рук російських солдатів опублікував радник голови МВС Антон Геращенко та додав, що "йому відоме ім'я того, хто вбив цих нещасних українців".