"Та валіть їх усіх нах**": ЗС РФ отримують вказівки розстрілювати цивільних (відео)

Українські спецслужби перехопили запис розмови, під час якої окупант повідомляє командиру, що в селі повно простих українців. Той наказує "розстріляти всіх".

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СБУ опублікувала аудіозапис, заявлений як перехоплення розмови російських військових, які радять підлеглим не розрізняти мирних жителів та військових ЗСУ. Запис викладено на офіційному каналі СБУ у YouTube.

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"Та валіть їх усіх нах**! Є цивільні — розстріляти всіх!" — наказує, судячи з усього, російський військовослужбовець, вищий за званням, почувши від підлеглого, що "тут все село в цивільних".

Разом з тим, коли російським військам доводиться зіткнутися з налаштованою армією, а не невинним громадянським населенням, вони виправдовуються чисельною перевагою сил ЗСУ.

"...їх угруповання — 150 тисяч ...! А нас, їб *** (жах), три тисячі якщо є, це заї *** (добре) ... вони ж зліва, справа, в кільце, походу, беруть. Тепер ми в обороні, а не в наступі. Мене сам факт збентежив, що їх так багато, а нас так мало... і в нас немає підтримки, ні авіації, ніх *** (зовсім нічого)" — скаржиться росіянин, дислокований у Маріуполі, судячи зі згадки в розмові.

Раніше Фокус повідомляв про те, що журналіст Дмитро Комаров показав нові звірства і факти порушення звичаїв війни з боку ЗС РФ під Києвом. Журналіст зняв відеоролик про розстріляні сім'ї в автомобілях, на яких вони намагалися евакуюватись у безпечне місце. На ділянці дороги приблизно 200 метрів на узбіччях стоять три розстріляні машини із загиблими всередині.