RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Та валіть їх усіх нах**": ЗС РФ отримують вказівки розстрілювати цивільних (відео)

1116
Українські військові із захопленим танком, зсу, танк,
Фото: Радио Свобода | Українські військові із захопленим російським танком

Українські спецслужби перехопили запис розмови, під час якої окупант повідомляє командиру, що в селі повно простих українців. Той наказує "розстріляти всіх".

СБУ опублікувала аудіозапис, заявлений як перехоплення розмови російських військових, які радять підлеглим не розрізняти мирних жителів та військових ЗСУ. Запис викладено на офіційному каналі СБУ у YouTube.

"Та валіть їх усіх нах**! Є цивільні — розстріляти всіх!" — наказує, судячи з усього, російський військовослужбовець, вищий за званням, почувши від підлеглого, що "тут все село в цивільних".

Разом з тим, коли російським військам доводиться зіткнутися з налаштованою армією, а не невинним громадянським населенням, вони виправдовуються чисельною перевагою сил ЗСУ.

"...їх угруповання — 150 тисяч ...! А нас, їб *** (жах), три тисячі якщо є, це заї *** (добре) ... вони ж зліва, справа, в кільце, походу, беруть. Тепер ми в обороні, а не в наступі. Мене сам факт збентежив, що їх так багато, а нас так мало... і в нас немає підтримки, ні авіації, ніх *** (зовсім нічого)" — скаржиться росіянин, дислокований у Маріуполі, судячи зі згадки в розмові.

Раніше Фокус повідомляв про те, що журналіст Дмитро Комаров показав нові звірства і факти порушення звичаїв війни з боку ЗС РФ під Києвом. Журналіст зняв відеоролик про розстріляні сім'ї в автомобілях, на яких вони намагалися евакуюватись у безпечне місце. На ділянці дороги приблизно 200 метрів на узбіччях стоять три розстріляні машини із загиблими всередині.