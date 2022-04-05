Войска РФ пытаются восполнить потери за счет преподавателей военных вузов, — Генштаб ВСУ

По информации украинских спецслужб, сотрудников Суворовского училища в Чите письменно опросили, готовы ли они воевать в Украине. Значительная часть из них отказалась.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Генштаб ВСУ представил вечернюю сводку относительно положения дел на фронте. На 41-е сутки героического противостояния Украинского народа военному вторжению РФ противник продолжает перегруппировку сил. Российское командование пытается взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области. Об этом сообщает Генштаб на своей странице в Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

В Таврическом и Южнобужском операционных районах российские войска пытаются улучшить свои позиции.

В нарушение всех гуманитарных норм продолжаются обстрелы авиацией и артиллерией гражданских и промобъектов. Во время обстрела города Рубежное в Луганской области оккупанты взорвали цистерну с азотной кислотой.

Скрытая мобилизация

ВС РФ пытается восполнить понесенные в Украине потери. В западном военном округе проводится скрытая мобилизация: привлекают даже преподавателей военных вузов. В Читинском суворовском военном училище МВД РФ провели письменный опрос преподавателей, с тем чтобы выяснить, готовы ли сотрудники участвовать в "специальной операции" за пределами РФ. Существенная часть преподавателей отказалась "выполнять задачу" и заявила о готовности уволиться со службы.

Вывоз военной техники из Беларуси

На Северском направлении с территории Беларуси организован вывоз воздушным и железнодорожным транспортом российской военной техники. В то же время, отдельные подразделения ВС Беларуси перемещаются в направлении госграницы Украины. Возможно, это связано с ротацией пограничных белорусских подразделений.

На Слобожанском направлении противник блокирует отдельный район Харьковской области. Поиск и незаконное задержание проукраинских жителей проводится в следующих населенных пунктах:

Великий Бурлук

Приколотное

Федоровка

В Изюме оккупанты фабрикуют доказательную базу о якобы преступлениях со стороны ВСУ. Обстреливают населенный пункт и "документируют факты".

Донецкое направление

Продолжается штурм Мариуполя, сопровождающийся авианалетами и артобстрелами.

В оккупированном Бердянске задерживают гражданское население.

В городе Токмак Запорожской области медицинский персонал местных больниц заставляют подписывать "контракты" с российским Минздравом.

Силы обороны Украины продолжают освобождать захваченные россиянами территории.

Ранее Фокус сообщал, что постпред США на заседании Совбеза ООН рассказала о фильтрационных лагерях в Украине. По словам Линды Томас-Гринфилд, ВС РФ отнимают у граждан Украины паспорта и разделяют семьи.