"Кровь стынет в жилах": постпред США рассказала Совбезу ООН о фильтрационных лагерях РФ в Украине

По словам Линды Томас-Гринфилд, россияне конфискуют у украинских граждан паспорта и разлучают семьи.

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Постоянная представительница США при Организации Объединенных Наций посол Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета безопасности ООН, посвященного убийству российскими военными мирного населения Бучи Киевской области, рассказала о фильтрационных лагерях, организованных РФ, а также об уничтожении россиянами документов украинцев, которые были вынуждены выехать на территорию государства-агрессора из-за боевых действий. Заседание Совбеза во вторник, 2 апреля, транслировал официальный канал организации.

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Томас-Гринфилд привела заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские военные похищают украинцев, в том числе и несовершеннолетних с территории страны, а некоторые из них попадают в фильтрационные лагеря.

"Там россияне удерживают десятки тысяч украинцев, которые были вынуждены выехать из Украины. У них конфискуют паспорта, документы, отбирают мобильные телефоны, (российские власти) разлучают семьи… Я не должна вам буквально объяснять, что такое фильтрационные лагеря. От этого стынет кровь в жилах", — рассказала посол.

Также дипломат отметила, что все чаще мировая общественность может наблюдать свидетельства того, что РФ не уважает права человека, поэтому ее необходимо лишить членства в профильном Совете ООН — с этой инициативой, по словам постпреда США, выступило американское государство, а также Украине и другие страны.

"140 членов ООН осудили вторжение РФ против Украины. Настало время, чтобы действия шли за словами. Мы должны ответить не словом, а делом", — призвала Томас-Гринфилд.

Также представительница Соединенных Штатов напомнила, что США готовы принять около 100 тысяч украинских беженцев и готовы выделить Украине более 1 млрд долларов в качестве гуманитарной помощи.

Напомним, также сегодня на заседании Совбеза ООН выступил и президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал к трансформации организации и ответу с ее стороны на российскую агрессию.

Ранее мы писали, что сегодняшнее заседание, посвященное резне в Буче, проводится по инициативе председательствующей в ООН Великобритании.