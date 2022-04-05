"Кров холоне в жилах": постпред США розповіла Раді Безпеки ООН про фільтраційні табори РФ в Україні

За словами Лінди Томас-Грінфілд, росіяни конфіскують в українських громадян паспорти та розлучають сім'ї.

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Постійна представниця США при Організації Об'єднаних Націй посол Лінда Томас-Грінфілд під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого вбивству російськими військовими мирного населення Бучі Київської області, розповіла про фільтраційні табори, організовані РФ, а також про знищення росіянами документів українців, які були вимушені виїхати на територію держави-агресора через бойові дії. Засідання Ради Безпеки у вівторок, 2 квітня, транслював офіційний канал організації.

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Томас-Грінфілд навела заяву президента України Володимира Зеленського про те, що російські військові викрадають українців, зокрема й неповнолітніх з території країни, а деякі з них потрапляють до фільтраційних таборів.

"Там росіяни утримують десятки тисяч українців, які були змушені виїхати з України. В них конфіскують паспорти, документи, відбирають мобільні телефони, (російська влада) розлучає сім'ї... Я не повинна вам буквально пояснювати, що таке фільтраційні табори. Від цього холоне кров у жилах", — розповіла посол.

Також дипломат зазначила, що все частіше світова громадськість може бачити докази того, що РФ не поважає права людини, тому її необхідно позбавити членства у профільній Раді ООН — із цією ініціативою, за словами постпреда США, виступила американська держава, а також Україна та інші країни.

"140 членів ООН засудили вторгнення РФ проти України. Настав час, щоб дії йшли за словами. Ми маємо відповісти не словом, а ділом", — закликала Томас-Грінфілд.

Також представниця Сполучених Штатів нагадала, що США готові прийняти близько 100 тисяч українських біженців і виділити Україні понад 1 млрд доларів як гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, також сьогодні на засіданні Ради Безпеки ООН виступив і президент України Володимир Зеленський. Він закликав до трансформації організації та відповіді з її боку на російську агресію.

Раніше ми писали, що сьогоднішнє засідання, присвячене різанині в Бучі, проводять з ініціативи Великобританії, що головує в ООН.