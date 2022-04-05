Войска РФ в Рубежном попали снарядом в цистерну с азотной кислотой: что делать при отравлении

Над городом поднялся ярко-ржавый дым. Местным жителям сказали приготовить влажные маски для лица и смочить их содой, ведь при попадании в глаза азотная кислота может вызвать некроз роговой оболочки и привести к потере зрения.

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Российские захватчики при обстреле Рубежного попали снарядом в цистерну с азотной кислотой. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

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Он призвал местных жителей следить за направлением ветра, закрыть двери и окна и не выходить из укрытий.

Азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые, а ее пары вызывают раздражение дыхательных путей. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость, а при тяжелых – отек легких, объяснил глава ОВА.

В видеообращении Гайдай сказал, что неизвестно, какое количество азота было в цистерне, но над городом поднялся ярко-ржавый дым. После первого выпадания дождя кислота распадется, но когда будут осадки — никто не знает, отметил он.

"Вещество достаточно токсичное. Наблюдайте за направлением ветра, мы не знаем, куда пойдет это токсичное облако. Берите маски защитные, благо их сейчас достаточно на каждом шагу", – предупредил Гайдай.

Поражение азотной кислотой – что делать

Глава Луганской ОВА призвал жителей подготовить влажные маски для лица и смочить их содой. Для защиты от паров азотной кислоты подойдут противогазы. При попадании в глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения, сообщил чиновник.

Если вещество все же попало в глаза, нужно немедленно промыть их проточной водой в течение 10-30 минут.

"При попадании на кожу пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды", — заключил глава ОВА.

Напомним, что 1 апреля мэр Рубежного Сергей Хортив перешел на сторону врага и назвал украинских военных "фашистами". После начала войны с РФ он перестал выходить на связь.

Российские войска с 16 на 17 марта вели массированный обстрел жилых домов в Рубежном, они не давали людям возможность безопасно покинуть город.