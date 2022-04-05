Війська РФ у Рубіжному потрапили снарядом у цистерну з азотною кислотою: що робити при отруєнні

Над містом піднявся яскраво-іржавий дим. Місцевим мешканцям сказали приготувати вологі маски для обличчя та змочити їх содою, адже при попаданні в очі азотна кислота може спричинити некроз рогової оболонки та призвести до втрати зору.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російські загарбники під час обстрілу Рубіжного потрапили снарядом у цистерну з азотною кислотою. Про це повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Він закликав місцевих жителів стежити за напрямом вітру, закрити двері та вікна і не виходити з укриттів.

Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та потраплянні на шкіру та слизові, а її пари викликають подразнення дихальних шляхів. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість, а при тяжких — набряк легень, пояснив глава ОВА.

У відеозверненні Гайдай сказав, що невідомо, скільки азоту було в цистерні, але над містом піднявся яскраво-іржавий дим. Після першого випадання дощу кислота розпадеться, але коли будуть опади, ніхто не знає, зазначив він.

"Речовина досить токсична. Спостерігайте за напрямом вітру, ми не знаємо, куди піде ця токсична хмара. Беріть маски захисні, благо їх зараз достатньо на кожному кроці", — попередив Гайдай.

Ураження азотною кислотою — що робити

Голова Луганської ОВА закликав мешканців підготувати вологі маски для обличчя та змочити їх содою. Для захисту від пар азотної кислоти підійдуть протигази. При потраплянні в очі азотна кислота спричиняє тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору, повідомив чиновник.

Якщо речовина все ж таки потрапила в очі, потрібно негайно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин.

"При потраплянні на шкіру уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. У разі проковтування азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води", — сказав глава ОВА.

Нагадаємо, що 1 квітня мер Рубіжного Сергій Хортів перейшов на бік ворога та назвав українських військових "фашистами". Після початку війни з РФ він перестав виходити на зв'язок.

Російські війська із 16 на 17 березня вели масований обстріл житлових будинків у Рубіжному, вони не давали людям можливість безпечно залишити місто.