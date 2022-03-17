Окупанти влаштували пекло в Рубіжному: за ніч горіло 27 житлових будинків, — ОДА (фото, відео)

За словами голови облдержадміністрації Сергія Гайдая, окупанти цілеспрямовано обстрілюють житлові будинки, не даючи можливості громадянським виїхати з прифронтових міст.

Російські війська влаштували справжнє пекло в Рубіжному в ніч із 16 на 17 березня, піддаючи масованим обстрілам житлові будинки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, внаслідок обстрілів лише в Рубіжному за минулу ніч горіло 27 житлових будинків.

Сергій Гайдай зазначив, що під вогонь російських військ також потрапили прифронтові Сєвєродонецьк і Попасна, у яких рятувальники отримували щонайменше 6 повідомлень про загоряння. Інформація про жертв і постраждалих унаслідок масованих обстрілів окупантів зараз уточнюється.

[ + – ] У Рубіжному через обстріл окупантів за ніч горіло 27 житлових будинків

"Десятки зламаних доль за одну ніч. У городян і селян гинуть рідні, горять будинки. Втім, російська армія продовжує цілеспрямовано обстрілювати мирних жителів, яким навіть не дають змоги безпечно виїхати", — продовжив Гайдай і зазначив, що 16 березня окупанти обстрілювали евакуаційні автобуси з біженцями в Рубіжному.

За словами голови Луганської ОДА, російські військові залишають місцевим жителям "можливість" залишатися вдома під час обстрілів, проте влада щодня намагається вивезти з прифронтових населених пунктів якнайбільше людей.

[ + – ] За ніч у Рубіжному через обстріл окупантів горіло 27 житлових будинків

Уранці 17 березня в соціальних мережах також опублікували відео з прифронтового Сєвєродонецька, на якому можна побачити наслідки масованих обстрілів міста, у тому числі зруйновані та згорілі багатоповерхові будинки.

[ + – ] Окупанти обстрілюють житлові квартали Сєвєродонецька

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомляв про втрати окупаційної армії РФ і зазначав, що російські військовослужбовці масово дезертують і відмовлятимуться воювати проти ЗСУ. Лише за день українські бійці знищили 10 одиниць російської авіації.

Також повідомлялося, що вранці 17 березня уламки російської ракети спровокували пожежу в багатоповерхівці Києва. Як зазначали рятувальники, внаслідок НП у Дарницькому районі столиці померла одна людина, ще троє було поранено.