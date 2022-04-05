Війська РФ намагаються заповнити втрати викладачами військових вишів, — Генштаб ЗСУ

За інформацією українських спецслужб, співробітників Суворовського училища в Читі письмово опитали, чи вони готові воювати в Україні. Значна частина з них відмовилася.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Генштаб ЗСУ представив вечірнє зведення про стан справ на фронті. На 41-у добу героїчного протистояння Українського народу військовому вторгненню РФ противник продовжує перегрупування сил. Російське командування намагається взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області. Про це повідомляє Генштаб на своїй сторінці у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

У Таврійському та Південнобузькому операційних районах російські війська намагаються покращити свої позиції.

Порушуючи всі гуманітарні норми, тривають обстріли авіацією та артилерією цивільних та промоб'єктів. Під час обстрілу міста Рубіжне на Луганщині окупанти підірвали цистерну з азотною кислотою.

Прихована мобілізація

ЗС РФ намагаються поповнити зазнані в Україні втрати. В західному військовому окрузі проводиться прихована мобілізація: залучають навіть викладачів військових вишів. У Читинському суворовському військовому училищі МВС РФ провели письмове опитування викладачів, щоб з'ясувати, чи готові співробітники брати участь у "спеціальній операції" за межами РФ. Значна частина викладачів відмовилася "виконувати завдання" та заявила про готовність звільнитися зі служби.

Вивіз військової техніки з Білорусі

На Сіверському напрямку з території Білорусі організовано вивіз повітряним та залізничним транспортом російської військової техніки. Водночас окремі підрозділи ЗС Білорусі переміщуються в напрямку держкордону України. Можливо, це пов'язано з ротацією прикордонних білоруських підрозділів.

На Слобожанському напрямку супротивник блокує окремий район Харківської області. Пошук та незаконне затримання проукраїнських жителів проводять в таких населених пунктах:

Великий Бурлук

Приколотне

Федорівка

В Ізюмі окупанти фабрикують доказову базу про нібито злочини з боку ЗСУ. Обстрілюють населений пункт та "документують факти".

Донецький напрямок

Триває штурм Маріуполя, який супроводжують авіанальоти та артобстріли.

В окупованому Бердянську затримують цивільні населення.

У місті Токмак Запорізької області медичний персонал місцевих лікарень змушують підписувати "контракти" з російським МОЗ.

Сили оборони України продовжують звільняти території, захоплені росіянами.

Раніше Фокус повідомляв, що постпред США на засіданні Ради безпеки ООН розповіла про фільтраційні табори в Україні. За словами Лінди Томас-Грінфілд, ЗС РФ забирають у громадян України паспорти та розділяють сім'ї.