Росія може піти на провокації у Придністров'ї, аби звинуватити Україну, — зведення Генштабу

Російські Збройні сили можуть створити видимість агресії українських військ проти Молдови.

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Збройні сили РФ можуть здійснити провокації на території Придністров'я, аби звинуватити українські війська в агресії проти Молдови. Про це у понеділок, 11 квітня, у Facebook повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у своєму зведенні станом на 47-й день повномасштабного вторгнення Росії.

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"Не заперечується можливість проведення збройними силами РФ провокаційних дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави", — йдеться у заяві.

Провокації якого характеру можуть провести російські сили в Генштабі не уточнили.

Війська РФ також продовжують створювати угруповання для наступу на Слобожанському напрямі, який, ймовірно, може розпочатися вже найближчими днями. Також противник проводить підготовку озброєння та військової техніки у селі Монастирище Приморського краю РФ, де дислокується 60-та окрема мотострілецька бригада 5-ї армії Східного військового округу — її, ймовірно, перекинуть у Донецьку область.

Для відновлення втрат особового складу батальйонної тактичної групи (БТГ) 36-ї ОМБр 29-ї армії, що дислокується у Борзі Забайкальського краю, проводиться набір військових зі складу цієї бригади. Противник зіткнувся з проблемою пі час набору водіїв і механіків-водіїв. Відбуття цієї бригади до України заплановано на другу половину квітня.

У Генштабі припустили, що війська РФ продовжать завдавати ударів по об'єктах транспортної інфраструктури України, щоб порушити постачання вантажів у місця бойових зіткнень. Також у відомстві повідомили, що окремі військові підрозділи Білорусі продовжують посилювати охорону кордону з Україною у двох областях – Брестській та Гомельській.

Тим часом на Слобожанському напрямку підрозділи 6-ї загальновійськової армії та берегових військ північного флоту РФ продовжують частково блокувати Харків, також ведуться артилерійські обстріли окремих районів міста. Щодо Ізюмського напрямку, то там противник за допомогою безпілотника "Орлан-10" веде повітряну розвідку, щоб виявити позиції українських військ. РФ силами двох БТГ безуспішно намагалася наступати на напрямі населених пунктів Дмитрівка та Довгенької Харківської області, після чого сили супротивника відійшли на раніше зайняті позиції

Водночас на Донецькому напрямку війська РФ сфокусували свою увагу на захопленні населених пунктів Попасна, Рубіжне, Нижнє та Новобахмутівка, а також продовжують намагатися взяти Маріуполь під повний контроль. Зокрема, Маріуполь продовжує перебувати під артилерійськими та повітряними ударами, триває штурм у районі заводу "Азовсталь" та порту. Штурм російських сил у районі Золотого виявився їм безуспішним. Позиції українських військ у Високопіллі, Трудолюбівці та Мар'янському були атаковані силами РФ за допомогою артилерії.

"На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито чотири атаки ворога, знищено п'ять танків, вісім одиниць броньованої, шість одиниць автомобільної техніки та вісім артилерійських систем противника", — додали в Генштабі.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Великобританії повідомили, що РФ намагається вербувати нових солдатів у Придністров'ї, щоб компенсувати втрати на війні проти України.

Також ми писали, що в Генштабі ЗСУ допустили можливість наступу російських військ із території Придністровського району Молдови.