Бракує солдат. Через великі втрати РФ вербує жителів Придністров'я, — британська розвідка

Поповнити втрати особового складу російське керівництво намагається також на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та анексованого Криму.

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Втрати російських військ зростають, і керівництво ЗС РФ намагається заповнити "прогалини" будь-якими можливими способами. Так, британська розвідка повідомила, що нових солдат намагаються вербувати на території невизнаного Придністров'я. Повідомлення про це з'явилося в офіційному Twitter Міноборони Великої Британії.

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Розвідка Британії зазначає, що російські збройні сили прагнуть поповнити чисельність особового складу: "Зусилля щодо збільшення бойової могутності враховують спроби вербування з невизнаного Придністровського регіону Молдови", – йдеться у повідомленні.

[ + – ] Допис Міноборони Великобританії Фото: Скриншот

Нагадаємо, днем раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що втрати особового складу російської армії становлять не менше 19 100 осіб.

Також у Генштабі зазначали, що морально-психологічний стан особового складу російських солдат і рівень їхньої мотивації залишається вкрай низьким. Командири різних рівнів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі у бойових діях. Окрім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення.

Тому, для поповнення втрат особового складу російське керівництво здійснює агітацію цивільного населення щодо вступу до лав ЗС РФ. Такі заходи проводять як на території самої Росії, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та автономної республіки Крим.