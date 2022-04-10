Не хватает солдат. Из-за больших потерь РФ вербует жителей Приднестровья, – британская разведка

Восполнить потери личного состава российское руководство пытается также на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и аннексированного Крыма

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Потери российских войск растут, и руководство ВС РФ пытается восполнить "пробелы" любыми возможными способами. Так, британская разведка сообщила, что новых солдат пытаются вербовать на территории непризнанного Приднестровья. Сообщение об этом появилось в официальном Twitter Минобороны Великобритании.

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Разведка Британии отмечает, что российские вооруженные силы стремятся пополнить численность личного состава: "Усилия по увеличению боевой мощи включают попытки вербовки из непризнанного Приднестровского региона Молдовы", – говорится в сообщении.

[ + – ] Пост Минобороны Великобритании Фото: Скриншот

Напомним, днем ранее Генштаб ВСУ сообщал, что потери личного состава российской армии составляют не менее 19 100 человек.

Также в Генштабе отмечали, что морально-психологическое состояние личного состава российских солдат и уровень их мотивации остается крайне низким. Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение.

Поэтому, для восполнения потерь личного состава российское руководство осуществляет агитацию гражданского населения по вступлению в ряды ВС РФ. Такие мероприятия проводятся как на территории самой России, так и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и автономной республики Крым.