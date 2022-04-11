Россия может пойти на провокации в Приднестровье, чтобы обвинить Украину, — сводка Генштаба

Российские Вооруженные силы могут создать видимость агрессии украинских войск против Молдовы.

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Вооруженные силы РФ могут осуществить провокации на территории Приднестровья, чтобы обвинить украинские войска в агрессии против Молдовы. Об этом в понедельник, 11 апреля, в Facebook сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в своей сводке по состоянию на 47-й день полномасштабного вторжения России.

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"Не исключается проведение вооруженными силами РФ провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства", — говорится в заявлении.

Провокации какого характера могут провести российские силы в Генштабе не уточнили.

Войска РФ также продолжают создавать группировку для наступления на Слобожанском направлении, которое, предположительно, может начаться уже в ближайшие дни. Также противник проводит подготовку вооружения и военной техники в селе Монастырище Приморского края РФ, где дислоцируется 60-я отдельная мотострелковая бригада 5-й армии Восточного военного округа — ее, вероятно, перебросят в Донецкую область.

Для восстановления потерь личного состава батальонной тактической группы (БТГ) 36-й ОМБр 29-й армии, которая дислоцируется в Борзе Забайкальского края, проводится набор военных из состава этой бригады. Противник столкнулся с проблемой при наборе водителей и механиков-водителей. Отбытие этой бригады в Украину запланировано на вторую половину апреля.

В Генштабе допустили, что войска РФ продолжат наносить удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, чтобы нарушить поставки грузов в места боевых столкновений. Также в ведомстве сообщили, что отдельные военные подразделения Беларуси продолжают усиливать охрану границы с Украиной в двух областях — Брестской и Гомельской.

Тем временем на Слобожанском направлении подразделения 6-й общевойсковой армии и береговых войск северного флота РФ продолжают частично блокировать Харьков, также ведутся артиллерийские обстрелы отдельных районов города. Что касается Изюмского направления, то там противник при помощи беспилотника "Орлан-10" ведет воздушную разведку, чтобы обнаружить позиции украинских войск. РФ силами двух БТГ безуспешно пыталась наступать на направлении населенных пунктов Дмитровка и Довгенькое Харьковской области, после чего силы противника отошли. на ранее занимаемые позиции

В свою очередь на Донецком направлении войска РФ сфокусировали свое внимание на захвате населенных пунктов Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка, а также продолжают пытаться взять Мариуполь под полный контроль. В частности, Мариуполь продолжает находиться под артиллерийскими и воздушными ударами, продолжается штурм в районе завода "Азовсталь" и порта. Штурм российских сил в районе Золотого оказался для них безуспешным. Позиции украинских войск в Высокополье, Трудолюбовке и Марьянском были атакованы силами РФ при помощи артиллерии.

"На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты четыре атаки врага, уничтожены пять танков, восемь единиц бронированной, шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника", — добавили в Генштабе.

Напомним, ранее в Минобороны Великобритании сообщили, что РФ пытается вербовать новых солдат в Приднестровье, чтобы компенсировать потери на войне против Украины.

Также мы писали, что в Генштабе ВСУ допустили наступление российских войск с территории Приднестровского района Молдовы.