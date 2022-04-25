В Приднестровье прогремели взрывы: на месте нашли тубусы от советских гранатометов (фото, видео)

Серия взрывов произошла в здании "Министерства государственной безопасности". На месте происшествия нашли признаки использования оружия, которое состоит на вооружении в войсках РФ.

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В городе Тирасполь Приднестровского региона Молдовы (непризнанная "Приднестровская молдавская республика") прогремели взрывы в здании "Министерства государственной безопасности". По предварительным данным "Министерства внутренних дел республики", неизвестные обстреляли его гранатометов. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщает телеграм-канал местного вещателя "ТСВ Приднестровье".

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По данным авторов публикаций, в здании "МГБ ПМР" произошла "серия взрывов". После этого на место приехали пожарные, несколько машин скорой помощи и газовая служба. Также вещатель опубликовал фотографии поврежденного здания — на них можно увидеть, что там выбиты окна.

Со ссылкой на "МВД республики" авторы телеграм-канала утверждают, что, по предварительным данным, взрывы произошли в результате выстрелов из гранатометов, пострадавших в ходе инцидента нет.

Рядом со зданием были найдены две брошенные тубы из-под гранатометов. Группа расследователей InformNapalm со ссылкой на читателя сообщила, что на снимках с места происшествия показаны тубусы от РПГ-27 "Таволга", которая состоит на вооружении трех стран — России, Иордании и Габона — а также приднестровской армии.

РПГ-27 "Таволга" (ТКБ-0174, индекс ГРАУ — 6Г22) — советский реактивный противотанковый гранатомет, разработанный в Советском Союзе и взятыйна вооружение армией СССР в 1989 году. Известны неоднократные случаи применения пророссийскими боевиками этого оружия против украинских военных на Донбассе

Напомним, 11 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что ВС РФ на фоне полномасштабной войны на украинской территории могут осуществить провокации в Приднестровье, чтобы обвинить ВСУ в агрессии против Молдовы.

Также мы писали, что недавно в Генштабе ВСУ допустили наступление российских войск с территории Приднестровского района Молдовы.