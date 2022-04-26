У Придністров'ї підірвали вежі, що транслювали радіо Росії (фото, відео)

Два вибухи у селищі Маяк вивели з ладу найпотужніші антени. Працівників Придністровського радіотелецентру відправили додому, а дитячі садки та школи закрили.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У селищі Маяк Григоріопольського району так званого "Придністров'я" вранці 26 квітня підірвали дві вежі зв'язку, що транслювали російське радіо. Про це повідомили у "міністерстві внутрішніх справ" невизнаної республіки.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За даними силовиків, прогриміли два вибухи — перший о 06:40, другий о 07:05 ранку, на місце виїхали сапери.

"З ладу вивели дві найпотужніші антени: одна мегаватна, друга — напівмегаватна. Обидві ретранслювали радіо РФ. Ніхто зі співробітників Придністровського радіотелецентру (ПРТЦ) та місцевих жителів не постраждав", — наголосили у придністровському "МВС".

Правоохоронці й аварійні служби виїхали на місце вибуху. Григоріопольські міліціонери оточили територію, а сапери перевіряють об'єкти ПРТЦ.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що працівників ПРТЦ відправили додому. Дитячі садки та школи у селищі сьогодні не працюють.

За даними сервісу Flightradar, після серії вибухів, літаки почали облітати Молдову.

Влада Молдови не робила заяв про закриття повітряного простору. У розкладі аеропорту Кишинева заплановані прильоти та відправлення кількох літаків.

[ + – ] Усього заплановано 9 рейсів

Російський військкор-пропагандист Семен Пегов, який працює на власника LifeNews Арама Габрелянова з посиланням на джерела в Тирасполі, заявив про нібито "удар по військовому аеродрому Придністров'я мінами НАТО".

"Удар по військовому аеродрому був завданий мінами калібру 60-мм, які, найімовірніше, були скинуті з дронів. Міни 60-мм — штатний боєприпас НАТО", — написав пропагандист у Telegram.

За даними російського агентства ТАСС, у населеному пункті Маяк знаходиться один із найбільших у Європі радіотелецентрів. Він належав "Російській телевізійній та радіомовній мережі", через нього транслювали програми радіокомпанії "Голос Росії". Радіоцентр здатний передавати сигнал у США, Латинську Америку та на Близький Схід.

Нагадаємо, що 25 квітня у невизнаному Придністров'ї прозвучала серія вибухів у будівлях "Міністерства держбезпеки" та філії ФСБ. Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що цю "акцію" підготували російські спецслужби.

Генштаб ЗСУ 11 квітня попереджав про ймовірність провокацій ЗС РФ у Придністров'ї, щоб звинуватити українських військових у нападі на Молдову.