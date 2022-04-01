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Так близко к войне. Готов ли народ Молдовы выяснять отношения с Россией из-за Приднестровья

Мария Бондарь
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Фото: Getty Images | Флаги Молдовы и Евросоюза над зданием полиции в Кишиневе

Фокус поговорил с жителями Кишинева о том, готовы ли они к возможному обострению ситуации в Приднестровье, и выяснил, что об этом пишут в местных газетах.

"Думаете, у нас тут безопасно? Мы сидим как на пороховой бочке", — произносит Елена, рыжеволосая женщина средних лет, в кишиневском торговом центре "Атриум". О недавних заявлениях президента Молдовы Майи Санду, требующей немедленного вывода российских войск из Приднестровья, Елена говорит с опаской, явно не веря в то, что ее страна при необходимости сможет долго сопротивляться российской агрессии.

"У вас же армия есть, а у нас воевать некому, все разбегутся от первого же танка", — простодушно жалуется она.

Елена продает обувь, и в последние несколько недель среди ее клиентов большинство – приезжие из Украины. Рядом расположены несколько старых, еще советских гостиниц, до отказа переполненных нашими соотечественниками. Отель Cosmos, в котором я остановилась, два года в буквальном смысле пустовал. Его открыли утром 28 февраля и уже к вечеру все 22 этажа были заняты украинцами. Многие приехали без необходимых вещей, поэтому в кишиневские магазины хлынул поток покупателей-беженцев.

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Украинские беженцы в Молдове
Фото: Getty Images

Местные продавцы смотрят на них со смешанными чувствами. С одной стороны, такого бешеного спроса на потребительские товары здесь не было уже давно. С другой, наплыв беженцев – явная примета войны, и ее близость здесь теперь явственно чувствуется. После нападения России на Украину у соседних государств не осталось иллюзий относительно способности мирового сообщества влиять на действия "русского медведя". В активную защиту со стороны западных стратегических партнеров больше никто не верит. Поэтому соседи задались вопросом о том, кто может быть следующим объектом приложения военных усилий РФ.

Агрессия России — реальная угроза

— Если Путин проглотит Украину, он примется за нас, – вздыхает таксист, который везет меня от гостиницы к центральному автовокзалу.

Он явно напуган. Почти сразу после начала бомбежек в Украине власти Молдовы установили режим чрезвычайного положения на всей территории страны и закрыли воздушное пространство. Возобновление пассажирских перелетов (и то лишь по некоторым направлениям) разрешили только 21 марта. Однако для мужчин моложе 60 лет с паспортами Молдовы выезд из страны все еще закрыт. Мой таксист сетует на то, что не может уехать. Перспектива защищать страну с оружием в руках его явно не вдохновляет. Он сочувствует украинцам, но очень боится оказаться на их месте и мечтает найти лазейку, чтобы сбежать "пока не началось".

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Волонтер Геннадий из центра первичной помощи беженцам настроен совершенно иначе. Он точно не собирается никуда уезжать, если обстановка в Молдове накалится. Более того, Геннадий рассказывает, что в феврале 2022-го ездил в Египет отдохнуть, но, узнав о начале войны и связанной с ней эвакуацией, решил вернуться в Кишинев до окончания отпуска. Во-первых, для того, чтобы помогать людям, вынужденно оставившим свои дома и имущество. Во-вторых, чтобы при необходимости защищать собственную страну от вооруженной агрессии.

Марко и Стефан, которые встретили наш эвакуационный транспорт после пересечения границы, предложили горячий чай, еду и теплую одежду, тоже заявили, что готовы воевать с Россией, если придется. Они восхищены силой духа бойцов Вооруженных сил Украины и уверены, что Украина подала соседним государствам хороший пример стойкости.

Спектр мнений: что думают молдаване о войне с РФ за Приднестровье

Молдавская печатная пресса вопрос Приднестровья и возможного обострения конфликта с Россией освещает неоднородно. Русскоязычные издания называют Приднестровье "пророссийски настроенным" и акцентируют внимание на том, что из всех граничащих с Украиной стран, которые принимают беженцев, Молдова выглядит наиболее уязвимой именно из-за давно повисшего в воздухе приднестровского вопроса.

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Президент Молдовы Майя Санду требует немедленного вывода российских войск из Приднестровья

Те СМИ, которые выходят на молдавском или английском языке, представляют ситуацию иначе. Они уверяют, что называть Приднестровье однозначно пророссийским – на сегодняшний день большое преувеличение. Цитируют высказывание министра иностранных дел Нику Попеску о том, что власти Молдовы мониторят настроения жителей Приднестровья и не наблюдают подъема сепаратистских настроений с тех пор, как Россия напала на Украину. Также приводят высказывание других политиков, сравнивающих самопровозглашенную республику в Приднестровье с оккупированными районами Донбасса. Политики подчеркивают, что поводом для вторжения могут стать заявления о том, что население Приднестровья действительно жаждет оказаться под властью России.

Прозвучавшее из уст Санду требование вывести российские войска национально ориентированные СМИ восприняли с восторгом. Местные филиалы западных медиа говорят о нем с осторожностью, выбирая нейтральные выражения.

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