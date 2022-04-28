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Мнения Российско-украинская война Обострение в Приднестровье

Марионетки Приднестровья. Откроет ли Россия второй фронт

"У приднестровских шестерок Кремля куда больше ума и здравомыслия, чем у их покровителей. Поэтому они будут подыгрывать российским кураторам, как делал два месяца назад Лукашенко, но не более". Мнение.

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Координатор группы "Информационное сопротивление", ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности им. Дмитрия Тымчука
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Приднестровье, ПМР, Молдова, Молдавия, Одесса
Фото: newsmaker.md | Подконтрольные Кремлю руководители "ПМР" не горят желанием умирать на войне с Украиной

После того как в Тирасполе неизвестные постреляли из РПГ-27 по окнам одного административного здания, на следующий день рухнули антенны радиоцентра Приднестровья, а также якобы с БПЛА сброшены 60-мм мины натовского образца на Тираспольский аэродром.

Про 60-мм мины даже комментировать не стану. Я так понимаю, эти боеприпасы разорвали аэродром в клочья, не оставив кирпича на кирпиче, да?

В целом же по ситуации очевидно, что Россия повышает градус истерии в так называемой ПМР, пытаясь ее втянуть в войну против Украины и непосредственно в боевые действия в Одесской области.

Я неоднократно отмечал, что у российских оккупантов на южном плацдарме недостаточно ресурсов, чтобы осуществлять наступление на Николаев и Одессу. Но, развернув второй фронт в Одесской области, они надеются оттянуть ресурсы ВСУ в этом направлении, ослабив их в Николаевской области.

Однако проблема в том, что в самом Приднестровье, точно так, как в свое время в Беларуси, не особо горят желанием класть свои жизни во имя нездоровых и кровавых амбиций Кремля.

Руководству этого недообразования прекрасно живется в их ограниченном мирке, с коррупцией и дерибаном локального масштаба. А война против Украины может завершиться денацификацией "ПМР" в течение 72 часов. То, что Молдова не способна была сделать три десятилетия, ВСУ могут провести за несколько дней, и это в Тирасполе прекрасно понимают.

Поэтому будут подыгрывать российским кураторам, как делал два месяца назад Лукашенко, но не более. На удивление, у марионеток и шестерок Кремля куда больше ума и здравомыслия, чем у их покровителей.

С другой стороны, все эти мелкие безобразия на территории Приднестровья в рамках деятельности российской пропаганды вполне послужат очередным оправданием того, что забыли ВС РФ в Украине и почему гибнут десятки тысяч россиян в этой войне. Но если даже отталкиваться от этого, то в скором времени у российских пропагандистов просто не останется свежих оправданий полномасштабного вторжения в Украину.

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