Марионетки Приднестровья. Откроет ли Россия второй фронт

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После того как в Тирасполе неизвестные постреляли из РПГ-27 по окнам одного административного здания, на следующий день рухнули антенны радиоцентра Приднестровья, а также якобы с БПЛА сброшены 60-мм мины натовского образца на Тираспольский аэродром.

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Про 60-мм мины даже комментировать не стану. Я так понимаю, эти боеприпасы разорвали аэродром в клочья, не оставив кирпича на кирпиче, да?

В целом же по ситуации очевидно, что Россия повышает градус истерии в так называемой ПМР, пытаясь ее втянуть в войну против Украины и непосредственно в боевые действия в Одесской области.

Я неоднократно отмечал, что у российских оккупантов на южном плацдарме недостаточно ресурсов, чтобы осуществлять наступление на Николаев и Одессу. Но, развернув второй фронт в Одесской области, они надеются оттянуть ресурсы ВСУ в этом направлении, ослабив их в Николаевской области.

Однако проблема в том, что в самом Приднестровье, точно так, как в свое время в Беларуси, не особо горят желанием класть свои жизни во имя нездоровых и кровавых амбиций Кремля.

Руководству этого недообразования прекрасно живется в их ограниченном мирке, с коррупцией и дерибаном локального масштаба. А война против Украины может завершиться денацификацией "ПМР" в течение 72 часов. То, что Молдова не способна была сделать три десятилетия, ВСУ могут провести за несколько дней, и это в Тирасполе прекрасно понимают.

Поэтому будут подыгрывать российским кураторам, как делал два месяца назад Лукашенко, но не более. На удивление, у марионеток и шестерок Кремля куда больше ума и здравомыслия, чем у их покровителей.

С другой стороны, все эти мелкие безобразия на территории Приднестровья в рамках деятельности российской пропаганды вполне послужат очередным оправданием того, что забыли ВС РФ в Украине и почему гибнут десятки тысяч россиян в этой войне. Но если даже отталкиваться от этого, то в скором времени у российских пропагандистов просто не останется свежих оправданий полномасштабного вторжения в Украину.

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