Маріонетки Придністров'я. Чи відкриє Росія другий фронт

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Після того, як у Тирасполі невідомі постріляли з РПГ-27 по вікнах однієї адміністративної будівлі, наступного дня впали антени радіоцентру Придністров'я, а також нібито з БПЛА скинуто 60-мм міни натовського зразка на Тираспольський аеродром.

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Про 60-мм міни навіть коментувати не стану. Я так розумію, ці боєприпаси розірвали аеродром на шматки, не залишивши цеглини на цеглині, так?

Загалом же за ситуацією очевидно, що Росія підвищує градус істерії в так званій ПМР, намагаючись її втягнути у війну проти України та безпосередньо в бойові дії в Одеській області.

Я неодноразово зазначав, що російські окупанти на південному плацдармі не мають достатньо ресурсів, щоб здійснювати наступ на Миколаїв та Одесу. Але, розгорнувши другий фронт на Одещині, вони сподіваються відтягнути ресурси ЗСУ в цьому напрямку, послабивши їх у Миколаївській області.

Проте проблема в тому, що в самому Придністров'ї, точно так, як свого часу в Білорусі, не дуже горять бажанням класти свої життя в ім'я нездорових і кривавих амбіцій Кремля.

Керівництву цього недоутворення чудово живеться в їхньому обмеженому світі, з корупцією і дерибаном локального масштабу. А війна проти України може завершитись денацифікацією "ПМР" протягом 72 годин. Те, що Молдова не здатна була зробити три десятиліття, ЗСУ можуть провести за кілька днів, і це в Тирасполі чудово розуміють.

Тому підіграватимуть російським кураторам, як робив два місяці тому Лукашенко, але не більше. На диво, у маріонеток і шісток Кремля куди більше розуму та розсудливості, ніж у їхніх покровителів.

З іншого боку, всі ці дрібні неподобства на території Придністров'я в межах діяльності російської пропаганди цілком слугуватимуть черговим виправданням того, що забули ЗС РФ в Україні та чому гинуть десятки тисяч росіян у цій війні. Але якщо навіть відштовхуватися від цього, то незабаром у російських пропагандистів просто не залишиться нових виправдань повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело.

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