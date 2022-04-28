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Думки Російсько-українська війна Загострення у Придністров'ї

Маріонетки Придністров'я. Чи відкриє Росія другий фронт

"У придністровських шісток Кремля куди більше розуму та розсудливості, ніж у їхніх покровителів. Тому вони підіграватимуть російським кураторам, як робив два місяці тому Лукашенко, але не більше". Думка.

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
Координатор групи "Інформаційний спротив", провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки ім. Дмитра Тимчука
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Придністров'я, ПМР, Молдова, Молдова, Одеса
Фото: newsmaker.md | Підконтрольні Кремлю керівники "ПМР" не хочуть помирати на війні з Україною

Після того, як у Тирасполі невідомі постріляли з РПГ-27 по вікнах однієї адміністративної будівлі, наступного дня впали антени радіоцентру Придністров'я, а також нібито з БПЛА скинуто 60-мм міни натовського зразка на Тираспольський аеродром.

Про 60-мм міни навіть коментувати не стану. Я так розумію, ці боєприпаси розірвали аеродром на шматки, не залишивши цеглини на цеглині, так?

Загалом же за ситуацією очевидно, що Росія підвищує градус істерії в так званій ПМР, намагаючись її втягнути у війну проти України та безпосередньо в бойові дії в Одеській області.

Я неодноразово зазначав, що російські окупанти на південному плацдармі не мають достатньо ресурсів, щоб здійснювати наступ на Миколаїв та Одесу. Але, розгорнувши другий фронт на Одещині, вони сподіваються відтягнути ресурси ЗСУ в цьому напрямку, послабивши їх у Миколаївській області.

Проте проблема в тому, що в самому Придністров'ї, точно так, як свого часу в Білорусі, не дуже горять бажанням класти свої життя в ім'я нездорових і кривавих амбіцій Кремля.

Керівництву цього недоутворення чудово живеться в їхньому обмеженому світі, з корупцією і дерибаном локального масштабу. А війна проти України може завершитись денацифікацією "ПМР" протягом 72 годин. Те, що Молдова не здатна була зробити три десятиліття, ЗСУ можуть провести за кілька днів, і це в Тирасполі чудово розуміють.

Тому підіграватимуть російським кураторам, як робив два місяці тому Лукашенко, але не більше. На диво, у маріонеток і шісток Кремля куди більше розуму та розсудливості, ніж у їхніх покровителів.

З іншого боку, всі ці дрібні неподобства на території Придністров'я в межах діяльності російської пропаганди цілком слугуватимуть черговим виправданням того, що забули ЗС РФ в Україні та чому гинуть десятки тисяч росіян у цій війні. Але якщо навіть відштовхуватися від цього, то незабаром у російських пропагандистів просто не залишиться нових виправдань повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело.

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