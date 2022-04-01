Фокус поговорив із жителями Кишинева про те, чи готові вони до можливого загострення ситуації у Придністров'ї, та з'ясував, що про це пишуть у місцевих газетах.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

"Думаєте, в нас тут безпечно? Ми сидимо, як на пороховій бочці", — говорить Олена, рудоволоса жінка середнього віку, в кишинівському торговому центрі "Атріум". Про нещодавні заяви президентки Молдови Маї Санду, яка потребує негайного виведення російських військ з Придністров'я, Олена говорить з побоюванням, явно не вірячи в те, що її країна за необхідності зможе довго опиратися російській агресії.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

"У вас же армія є, а в нас воювати нема кому, всі розбіжаться від першого ж танка", — простодушно скаржиться вона.

Олена продає взуття, і останні кілька тижнів серед її клієнтів більшість — приїжджі з України. Поруч розташовані кілька старих, ще радянських готелів, які повністю переповнені нашими земляками. Готель Cosmos, в якому я зупинилася, два роки буквально порожній. Його відчинили вранці, 28 лютого, і вже надвечір усі 22 поверхи зайняли українці. Багато хто приїхав без необхідних речей, тому в кишинівські магазини ринув потік покупців-біженців.

[ + – ] Українські біженці в Молдові Фото: Getty Images

Місцеві продавці дивляться на них зі змішаними почуттями. З одного боку, такого шаленого попиту на споживчі товари тут не було вже давно. З іншого, наплив біженців — явна прикмета війни, і її близькість тут тепер виразно відчувається. Після нападу Росії на Україну в сусідніх держав не залишилося ілюзій про здатність світової спільноти впливати на дії "російського ведмедя". В активний захист із боку західних стратегічних партнерів більше ніхто не вірить. Тому сусіди поцікавилися, хто може бути наступним об'єктом докладання військових зусиль РФ.

Агресія Росії — реальна загроза

— Якщо Путін проковтне Україну, він візьметься за нас, — зітхає таксист, який везе мене від готелю до центрального автовокзалу.

Він явно наляканий. Майже відразу після початку бомбардувань в Україні влада Молдови встановила режим надзвичайного стану на всій території країни й закрила повітряний простір. Відновлення пасажирських перельотів (і то лише за деякими напрямками) дозволили лише 21 березня. Проте для чоловіків молодших 60 років із паспортами Молдови виїзд із країни все ще закритий. Мій таксист нарікає на те, що не може виїхати. Перспектива захищати країну зі зброєю в руках його явно не надихає. Він співчуває українцям, але дуже боїться опинитися на їхньому місці й мріє знайти лазівку, аби втекти "поки ще не почалося".

Важливо

Із тривожним рюкзачком. Розповідь про евакуацію з України в Молдову

Волонтер Геннадій із центру первинної допомоги біженцям налаштований зовсім інакше. Він точно не збирається нікуди їхати, якщо ситуація в Молдові загостриться. Щобільше, Геннадій розповідає, що в лютому 2022-го їздив до Єгипту відпочити, але, дізнавшись про початок війни та пов'язану з нею евакуацію, вирішив повернутися до Кишинева до закінчення відпустки. По-перше, для того, щоб допомагати людям, які вимушено залишили свої будинки та майно. По-друге, щоб за потреби захищати власну країну від збройної агресії.

Марко та Стефан, які зустріли наш евакуаційний транспорт після перетину кордону, запропонували гарячий чай, їжу та теплий одяг, теж заявили, що готові воювати з Росією, якщо доведеться. Вони захоплені силою духу бійців Збройних Сил України та впевнені, що Україна подала сусіднім державам хороший приклад стійкості.

Спектр думок: що думають молдавани про війну з РФ за Придністров'я

Молдавська друкована преса питання Придністров'я та можливого загострення конфлікту з Росією висвітлює неоднорідно. Російськомовні видання називають Придністров'я "проросійськи налаштованим" і наголошують на тому, що з усіх країн, що межують з Україною та приймають біженців, Молдова виглядає найвразливішою саме через придністровське питання, що давно повисло в повітрі.

[ + – ] Президентка Молдови Мая Санду вимагає негайного виведення російських військ із Придністров'я

Ті ЗМІ, які виходять молдавською чи англійською мовою, подають ситуацію інакше. Вони запевняють, що називати Придністров'я однозначно проросійським — на сьогодні велике перебільшення. Цитують висловлювання міністра закордонних справ Ніку Попеску про те, що влада Молдови моніторить настрої жителів Придністров'я і не спостерігає піднесення сепаратистських настроїв відтоді, як Росія напала на Україну. Також наводять висловлювання інших політиків, які порівнюють самопроголошену республіку у Придністров'ї з окупованими районами Донбасу. Політики наголошують, що приводом для вторгнення можуть стати заяви про те, що населення Придністров'я справді прагне опинитися під владою Росії.

Вимогу вивести російські війська національно орієнтовані ЗМІ сприйняли із захопленням. Місцеві філії західних медіа говорять про нього обережно, обираючи нейтральні вислови.