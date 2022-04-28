Війська РФ готують напад на Одесу з Придністров'я та Криму, – Defense Express
Військові маневри розпочалися на аеродромі Тирасполя. В Криму готують літаки та гелікоптери для перекидання підрозділів морської піхоти, кажуть джерела видання Defense Express.
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У Придністров'ї спостерігають накопичення військової сили та техніки для майбутнього наступу на Одесу. Про це повідомило видання Defense Express із посиланням на власні джерела.
Військові маневри проводять на аеродромі столиці "ПМР" Тирасполя та в тимчасово окупованому Криму. Російське командування готує на півострові військово-транспортні літаки та вертольоти для перекидання особового складу підрозділів 126-ї окремої бригади берегової оборони та 810-ї окремої бригади морської піхоти.
Під Тирасполем активно готують злітно-посадкову смугу завдовжки 2,5 кілометри. Вона здатна прийняти будь-які військові літаки.
"Це свідчить про підготовку "повітряного мосту" — організацію перекидання особового складу та вантажів посадковим способом", — наголосили співрозмовники.
Військові сили РФ у Придністров'ї
За даними Defense Express, військова міць РФ у Придністров'ї зараз дуже обмежена. Разом із так званою армією "ПМР" та "оперативною групою російських військ у Придністров'ї" там знаходиться максимум 10 тис. з обмеженою кількістю застарілої бронетехніки.
Йдеться про два окремі 82-й і 133-й мотострілецькі батальйони, а також окремий батальйон управління. Зазначені частини можуть за максимальних можливостей утворити дві легкі батальйонно-тактичні групи (БТГ) з близько 100 одиниць бронетехніки. Вони мають 7 вертольотів Мі-24 і кілька Мі-8.
Перекидання додаткового особового складу РФ у "ПМР" — вкрай ризикована справа, бо маршрут польоту проходитиме над Україною. Експерти бачать найімовірнішим сценарієм злиття в одну чи дві БТГ усіх боєздатних сил РФ у Придністров'ї. Не можна відкидати діяльність диверсійно-розвідувальних груп в Одеській області.
Нагадаємо, що за даними ГУР Міноборони України, влада Придністров'я оголосила військові збори. Чоловіків віком до 55 років залучають до служби в армії, їм обіцяють оплату близько $170 на місяць та продовольство.
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Фокус раніше поспілкувався з жителями Кишинева, столиці Молдови й дізнався, чи готові вони до можливого загострення військової напруги в сусідньому Придністров'ї.