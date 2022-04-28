Війська РФ готують напад на Одесу з Придністров'я та Криму, – Defense Express

Військові маневри розпочалися на аеродромі Тирасполя. В Криму готують літаки та гелікоптери для перекидання підрозділів морської піхоти, кажуть джерела видання Defense Express.

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У Придністров'ї спостерігають накопичення військової сили та техніки для майбутнього наступу на Одесу. Про це повідомило видання Defense Express із посиланням на власні джерела.

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Військові маневри проводять на аеродромі столиці "ПМР" Тирасполя та в тимчасово окупованому Криму. Російське командування готує на півострові військово-транспортні літаки та вертольоти для перекидання особового складу підрозділів 126-ї окремої бригади берегової оборони та 810-ї окремої бригади морської піхоти.

Під Тирасполем активно готують злітно-посадкову смугу завдовжки 2,5 кілометри. Вона здатна прийняти будь-які військові літаки.

"Це свідчить про підготовку "повітряного мосту" — організацію перекидання особового складу та вантажів посадковим способом", — наголосили співрозмовники.

Військові сили РФ у Придністров'ї

За даними Defense Express, військова міць РФ у Придністров'ї зараз дуже обмежена. Разом із так званою армією "ПМР" та "оперативною групою російських військ у Придністров'ї" там знаходиться максимум 10 тис. з обмеженою кількістю застарілої бронетехніки.

[ + – ] У "ПМР" знаходиться максимум 10 тис. військових

Йдеться про два окремі 82-й і 133-й мотострілецькі батальйони, а також окремий батальйон управління. Зазначені частини можуть за максимальних можливостей утворити дві легкі батальйонно-тактичні групи (БТГ) з близько 100 одиниць бронетехніки. Вони мають 7 вертольотів Мі-24 і кілька Мі-8.

Перекидання додаткового особового складу РФ у "ПМР" — вкрай ризикована справа, бо маршрут польоту проходитиме над Україною. Експерти бачать найімовірнішим сценарієм злиття в одну чи дві БТГ усіх боєздатних сил РФ у Придністров'ї. Не можна відкидати діяльність диверсійно-розвідувальних груп в Одеській області.

Нагадаємо, що за даними ГУР Міноборони України, влада Придністров'я оголосила військові збори. Чоловіків віком до 55 років залучають до служби в армії, їм обіцяють оплату близько $170 на місяць та продовольство.

Раніше в Тирасполі обстріляли будівлю "Міністерства держбезпеки". Через деякий час з'явилося відео, як троє людей в масках вийшли з авто, стріляли з гранатометів, кинули порожні тубуси та поїхали.

У селищі Маяк Григоріопольського району Придністров'я 26 квітня підірвали антени одного з найбільших у Європі радіотелецентрів, який транслював російські програми.

Фокус раніше поспілкувався з жителями Кишинева, столиці Молдови й дізнався, чи готові вони до можливого загострення військової напруги в сусідньому Придністров'ї.