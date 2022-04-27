Приїхали з боку Молдови: з'явилося відео обстрілу "МДБ Придністров'я" в Тирасполі

На опублікованих у мережі кадрах видно, як троє чоловіків у масках обстрілюють будівлю за допомогою гранатометів і їдуть після цього в невідомому напрямку.

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У мережі з'явилося відео моменту обстрілу будівлі "Міністерства державної безпеки" невизнаної "Придністровської молдавської республіки" в Тирасполі, що відбулася в понеділок, 25 квітня. Про це повідомляє мовник "ТСВ Придністров'я".

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На ролику показано, як троє людей у масках виходять із автомобіля, стріляють із гранатометів, кидають на землю порожні тубуси від зброї та їдуть у невідомому напрямку.

За даними сепаратистського каналу "Перший Придністровський", невідомі приїхали з боку молдавського міста Григоріополь, нелегально перетнули кордон України та Молдови в Придністровському регіоні. До місця пригоди вони приїхали на автомобілі SsangYong із номером EL 387 RJ.

"Пострілів було три. З гранатометів стріляли по другому поверху. Третій постріл був найпотужнішим. Час пострілів — 17:44. На обстріл МДБ невідомим знадобилося менше 20 секунд", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, на місці події було знайдено кинуті туби з-під гранатометів. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що йдеться про тубуси від РПГ-27 "Таволга", яка стоїть на озброєнні трьох країн — Росії, Йорданії та Габону, а також придністровської армії. Крім цього, відомо, що в ході інциденту ніхто не постраждав. Після цього в селищі Маяк Григоріопольського району Придністров'я 26 квітня підірвали дві антени одного з найбільшого в Європі радіотелецентру, який належав "Російській телевізійній і радіомовній мережі". Внаслідок вибуху також ніхто не постраждав.

У зв'язку з цим "влада" Придністров'я оголосила про запровадження підвищеного рівня терористичної безпеки. У свою чергу заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що РФ хотіла б уникнути такого сценарію в Придністров'ї, за якого їй довелося б втручатися в конфлікт.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи загострення в Придністров'ї, заявив, що РФ таким чином показує Молдові, що війська держави-агресора можуть опинитися біля Кишинева.