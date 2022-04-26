Параду не буде: у Придністров'ї встановлено "червоний рівень" терористичної небезпеки

Усі силові структури " республіки " переведені в посилений режим несення служби, а на дорогах встановлять блокпости.

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"Влада" самопроголошеної республіки Придністров'я оголосила про запровадження підвищеного рівня терористичної безпеки у зв'язку з інцидентами на території "республіки", повідомляють "РІА-Новини".

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Ради безпеки так званої "Придністровської Молдавської Республіки" (ПМР).

"Прийнято рішення про запровадження в країні червоного рівня терористичної небезпеки, який передбачає вживання додаткових заходів щодо забезпечення безпеки особистості, суспільства та держави", — йдеться в повідомленні.

У межах вжитих заходів безпеки встановлять блокпости, на яких у денний час вибірково проводитимуть огляди. У нічний час огляд автотранспорту проводитимуть обов'язково в усіх проїжджих.

Силові структури "республіки" переводять на посилений режим несення служби. Усі міські освітні установи переходять на дистанційну форму навчання до закінчення навчального року.

Крім того, як заявив президент ПМР Вадим Красносельський, запланований традиційний парад на 9 травня скасовується.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 квітня, з ініціативи президента Молдови Майї Санду відбудеться засідання Вищої ради безпеки республіки. Засідання Ради безпеки розгляне ситуацію навколо недавніх інцидентів на території невизнаної республіки Придністров'я.

У селищі Маяк Григоріопольського району так званого Придністров'я вранці 26 квітня підірвали дві вежі зв'язку, що транслювали російське радіо. Як повідомило агентство ТАСС, вежі були частиною інфраструктури найбільшого в Європі радіотелецентру, що належить "Російській телевізійній і радіомовній мережі".