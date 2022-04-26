Парада не будет: в Приднестровье установлен "красный уровень" террористической опасности

Все силовые структуры "республики" переведены в усиленный режим несения службы, а на дорогах будут установлены блокпосты.

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"Власти" самопровозглашенной республики Приднестровья объявили о введении повышенного уровня террористической безопасности в связи с инцидентами на территории "республики", сообщают "РИА-Новости".

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Соответствующее решение было принято на заседании Совета безопасности так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" (ПМР).

"Принято решение о введении в стране красного уровня террористической опасности, предусматривающего принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", — говорится в сообщении.

В рамках принятых мер безопасности будут установлены блокпосты, на которых в дневное время выборочно будут проводится досмотры. В ночное время досмотр автотранспорта будет проводится в обязательном порядке у всех проезжающих.

Силовые структуры "республики" переводятся на усиленный режим несения службы. Все городские образовательные учреждения переходят на дистанционную форму обучения до окончания учебного года.

Кроме того, как заявил "президент ПМР" Вадим Красносельский, запланированный традиционный парад на 9 мая отменяется.

Напомним, что сегодня, 26 апреля, по инициативе президента Молдовы Майи Санду пройдет заседания Высшего совета безопасности республики. Заседание Совбеза рассмотрит ситуацию вокруг недавних инцидентов на территории непризнанной республики Приднестровья.

В поселке Маяк Григориопольского района так называемого Приднестровья утром 26 апреля взорвали две вышки связи, транслировавшие российское радио. Как сообщило агентство ТАСС, вышки были частью инфраструктуры крупнейшего в Европе радиотелецентра, принадлежащего "Российской телевизионной и радиовещательной сети".