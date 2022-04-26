Президент Молдовы созывает заседание Совбеза по ситуации в Приднестровье

После заседания в Президиуме Майя Санду проведет брифинг для предсавителей прессы.

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В связи с последними происшествиями на территории так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" президент Молдовы Майя Санду 26 апреля созывает Высший совет безопасности. Об этом сообщает пресс-служба президента Республики Молдова.

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"Президент Республики Молдова Майя Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в приднестровском регионе", — сказано в сообщении.

Заседание Совбеза запланировано на 13:00 в Президиуме, после чего Санду проведет в 15:00 брифинг для прессы.

Напомним, во второй половине дня 25 апреля в здании "Министерства госбезопасности" непризнанной республики Приднестровья прозвучали серия взрывов. Позже недалеко от здания были найдены тубусы от гранатометов РПГ-22 и РПГ-27.

Утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района так называемого "Приднестровья" были взорваны две мощные ретрансляционные вышки одного из крупнейшего в Европе радиотелецентра. По данным агентства ТАСС, центр принадлежал "Российской телевизионной и радиовещательной сети", который транслировал "Голос России".