Президентка Молдови скликає засідання Ради безпеки щодо ситуації в Придністров'ї

Після засідання в Президії Майя Санду проведе брифінг для представників преси.

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У зв'язку з останніми подіями на території так званої "Придністровської Молдавської Республіки" президентка Молдови Майя Санду 26 квітня скликає Вищу раду безпеки. Про це повідомляє пресслужба президентки Молдови.

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"Президентка Республіки Молдова Майя Санду скликає сьогодні засідання Вищої ради безпеки у зв'язку з інцидентами в придністровському регіоні", — йдеться в повідомленні.

Засідання Ради безпеки заплановано на 13:00 у Президії, після чого о 15:00 Санду проведе брифінг для преси.

Нагадаємо, у другій половині дня 25 квітня в будівлі "Міністерства держбезпеки" невизнаної республіки Придністров'я пролунала серія вибухів. Пізніше неподалік будівлі було знайдено тубуси від гранатометів РПГ-22 і РПГ-27.

Уранці 26 квітня в селищі Маяк Григоріопольського району так званого "Придністров'я" було підірвано дві потужні ретрансляційні вежі одного з найбільших у Європі радіотелецентрів. За даними агентства ТАСС, центр належав "Російській телевізійній і радіомовній мережі", який транслював "Голос Росії".