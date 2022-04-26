Президентка Молдови скликає засідання Ради безпеки щодо ситуації в Придністров'ї
Після засідання в Президії Майя Санду проведе брифінг для представників преси.
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У зв'язку з останніми подіями на території так званої "Придністровської Молдавської Республіки" президентка Молдови Майя Санду 26 квітня скликає Вищу раду безпеки. Про це повідомляє пресслужба президентки Молдови.
"Президентка Республіки Молдова Майя Санду скликає сьогодні засідання Вищої ради безпеки у зв'язку з інцидентами в придністровському регіоні", — йдеться в повідомленні.
Засідання Ради безпеки заплановано на 13:00 у Президії, після чого о 15:00 Санду проведе брифінг для преси.
Нагадаємо, у другій половині дня 25 квітня в будівлі "Міністерства держбезпеки" невизнаної республіки Придністров'я пролунала серія вибухів. Пізніше неподалік будівлі було знайдено тубуси від гранатометів РПГ-22 і РПГ-27.
Уранці 26 квітня в селищі Маяк Григоріопольського району так званого "Придністров'я" було підірвано дві потужні ретрансляційні вежі одного з найбільших у Європі радіотелецентрів. За даними агентства ТАСС, центр належав "Російській телевізійній і радіомовній мережі", який транслював "Голос Росії".