"Росія натякає Молдові, щоб чекала на "гостей", — Подоляк про ситуацію в Придністров'ї

Радник голови ОП заявив, що Україна здатна гарантувати безпеку в регіоні. Але якщо вона не вистоїть на тлі агресії РФ, війська окупантів можуть опинитися біля Кишинева.

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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк на тлі повідомлень про вибухи в Придністровському регіоні Молдови констатував, що РФ намагається дестабілізувати ситуацію в невизнаній "Придністровській молдавській республіці", щоб показати, що російські війська можуть опинитися "біля воріт Кишинева". Про це він написав у своєму Twitter у вівторок, 26 квітня.

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"Росія намагається дестабілізувати ситуацію в "ПМР" і натякає Молдові, щоб чекала на "гостей", — написав він.

Радник голови ОП додав, що якщо Україна не встоїть у процесі повномасштабної війни проти РФ, то завтра війська супротивника опиняться біля Кишинева.

"Хороша новина в тому, що Україна гарантуватиме стратегічну безпеку в регіоні. Проте маємо працювати як одна команда", — уточнив Подоляк.

Нагадаємо, у понеділок, 25 квітня, у місті Тирасполь, яке є "столицею" невизнаної "ПМР", невідомі атакували з гранатометами будівлю "Міністерства державної безпеки" "республіки".

Потім у селищі Маяк Григоріопольського району самопроголошеної республіки Придністров'я 26 квітня підірвали дві антени одного з найбільшого в Європі радіотелецентру, який належав "Російській телевізійній і радіомовній мережі". Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

У зв'язку з подіями в регіоні, "влада" Придністров'я оголосила про запровадження підвищеного рівня терористичної безпеки. Як наслідок цього кроку, в "республіці" силовики переведені в посилений режим роботи, а традиційний парад на 9 травня не проводитиметься.

Після цього заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що РФ хотіла б уникнути такого сценарію в Придністров'ї, за якого їй довелося б втручатися в конфлікт.