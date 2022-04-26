"Россия намекает Молдове, чтобы ждала "гостей", — Подоляк про ситуацию в Приднестровье

Советник главы ОП заявил, что Украина способна обеспечить безопасность в регионе. Но если она не выстоит на фоне агрессии РФ, войска оккупантов могут оказаться возле Кишинева.

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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк на фоне сообщений о взрывах в Приднестровском регионе Молдовы констатировал, что РФ пытается дестабилизировать ситуацию в непризнанной "Приднестровской молдавской республике", чтобы показать, что российские войска могут оказаться "у ворот Кишинева". Об этом он написал в своем Twitter во вторник, 26 апреля.

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"Россия пытается дестабилизировать ситуацию в "ПМР" и намекает Молдове, чтобы ждала "гостей", — написал он

Советник главы ОП добавил, что если Украина не устоит в ходе полномасштабной войны против РФ, то завтра войска противника окажутся возле Кишинева.

"Хорошая новость в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Однако должны работать как одна команда", — уточнил Подоляк.

Напомним, в понедельник, 25 апреля, в городе Тирасполь, который является "столицей" непризнанной "ПМР", неизвестные атаковали с гранатометами здание "Министерства государственной безопасности" "республики".

Затем в поселке Маяк Григориопольского района самопровозглашенной республики Приднестровья 26 апреля взорвали две антенны одного из крупнейшего в Европе радиотелецентра, который принадлежал "Российской телевизионной и радиовещательной сети". В результате взрыва никто не пострадал.

В связи с событиями в регионе, "власти" Приднестровья объявили о введении повышенного уровня террористической безопасности. Как следствие этого шага, в "республике" силовики переведены в усиленный режим работы, а традиционный парад на 9 мая проводиться не будет.

После этого заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что РФ хотела бы избежать такого сценария в Приднестровье, при котором ей бы пришлось вмешиваться в конфликт.