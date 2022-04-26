Россия не желает вмешиваться в возможный конфликт в Приднестровье, — МИД РФ

Москва опасается, что в дестабилизации ситуации в регионе задействованы силы, которые заинтересованы создать очередной очаг напряженности в Европе.

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Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Россия хотела бы избежать такого сценария в Приднестровье, при котором ей бы пришлось вмешиваться в конфликт, сообщает агентство "ТАСС".

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Российский чиновник, отвечая на вопросы журналистов о вероятной попытке втянуть Тирасполь в военный конфликт, отметил, что об этом можно будет говорить после окончания расследования инцидентов на территории Приднестровья. Только после расследования выяснится что стоит за происшествиями — терроризм, провокации или просто хулиганство, ответил замминистра.

"Нам не хотелось бы, чтобы в результате расследования выяснилось, что за этим стоят те же самые силы, которые провоцируют на насилие в соседних регионах", — отметил Руденко.

По его словам, расследования происшествий, имевших место в последние дни, будут проводится "по всем необходимым параметрам", и виновные будут наказаны.

Руденко также добавил, что возникшая ситуации в регионе вызывает у Москвы тревогу, поскольку в любом случае то, что произошло, дестабилизирует ситуацию, в результате чего "власти" так называемой республики Приднестровья вынуждены были ввести красный уровень террористической опасности. До последнего момента, подчеркнул Руденко, Приднестровье не было втянуто в конфликт и занимало нейтральную позицию.

"К сожалению, видимо, за этим стоят те силы, которые не заинтересованы в стабильности в этом регионе и хотели бы создать очередной очаг напряженности", — подчеркнул Руденко.

Напомним, что в поселке Маяк Григориопольского района самопровозглашенной республики Приднестровья 26 апреля взорвали две антенны одного из крупнейшего в Европе радиотелецентра, который принадлежал "Российской телевизионной и радиовещательной сети". В результате взрыва никто не пострадал.

В связи с событиями в регионе, "власти" Приднестровья объявили о введении повышенного уровня террористической безопасности. Как следствие этого шага, в "республике" силовики переведены в усиленный режим работы, а традиционный парад на 9 мая проводиться не будет.