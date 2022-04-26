Росія не бажає втручатися в можливий конфлікт у Придністров'ї, — МЗС РФ

Москва побоюється, що в дестабілізації ситуації в регіоні залучено сили, які зацікавлені у створенні чергового осередку напруженості в Європі.

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Заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що Росія хотіла б уникнути такого сценарію в Придністров'ї, за якого їй довелося б втручатися в конфлікт, повідомляє агентство "ТАРС".

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Російський чиновник, відповідаючи на запитання журналістів про ймовірну спробу втягнути Тирасполь у військовий конфлікт, зазначив, що про це можна буде говорити після закінчення розслідування інцидентів на території Придністров'я. Тільки після розслідування з'ясується, що стоїть за подіями — тероризм, провокації чи просто хуліганство, відповів заступник міністра.

"Нам не хотілося б, щоб у результаті розслідування з'ясувалося, що за цим стоять ті самі сили, які провокують на насильство в сусідніх регіонах", — зазначив Руденко.

За його словами, розслідування подій, що були в останні дні, проводитимуть "за всіма необхідними параметрами", і винних покарають.

Руденко також додав, що ситуація, що виникла в регіоні, викликає в Москви тривогу, оскільки в будь-якому разі те, що сталося, дестабілізує ситуацію, внаслідок чого "влада" так званої республіки Придністров'я змушена була запровадити червоний рівень терористичної небезпеки. До останнього моменту, наголосив Руденко, Придністров'я не було втягнуте у конфлікт та займало нейтральну позицію.

"На жаль, мабуть, за цим стоять ті сили, які не зацікавлені в стабільності в цьому регіоні та хотіли б створити чергове вогнище напруженості", — наголосив Руденко.

Нагадаємо, що в селищі Маяк Григоріопольського району самопроголошеної республіки Придністров'я 26 квітня підірвали дві антени одного з найбільшого в Європі радіотелецентру, який належав "Російській телевізійній та радіомовній мережі". Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Через події в регіоні, "влада" Придністров'я оголосила про запровадження підвищеного рівня терористичної безпеки. Як наслідок цього кроку, в "республіці" силовики переведені в посилений режим роботи, а традиційний парад на 9 травня не проводитимуть.