Приехали со стороны Молдавии: появилось видео обстрела "МГБ Приднестровья" в Тирасполе

На опубликованных в сети кадрах видно, как трое мужчин в масках обстреливают здание с помощью гранатометов и уезжают после этого в неизвестном направлении.

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В сети появилось видео момента обстрела здания "Министерства государственной безопасности" непризнанной "Приднестровской молдавской республики" в Тирасполе, произошедшего в понедельник, 25 апреля. Об этом сообщает вещатель "ТСВ Приднестровье".

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На ролике показано, как три человека в масках выходят из автомобиля, стреляют из гранатометов, бросают на землю пустые тубусы от оружия и уезжают в неизвестном направлении.

По данным сепаратистского канала "Первый Приднестровский", неизвестные приехали со стороны молдавского города Григориополь, нелегально пересекли границу Украины и Молдовы в Приднестровском регионе. К месту происшествия они приехали на автомобиле SsangYong с номером EL 387 RJ.

"Выстрелов было три. Из гранатометов стреляли по второму этажу. Третий выстрел был наиболее мощным. Время выстрелов — 17:44. На обстрел МГБ неизвестным потребовалось менее 20 секунд", — говорится в публикации.

Напомним, на месте происшествия были найдены брошенные тубы из-под гранатометов. Журналисты-расследователи сообщали, что речь идет о тубусах от РПГ-27 "Таволга", которая состоит на вооружении трех стран — России, Иордании и Габона — а также приднестровской армии. Помимо этого известно, что в ходе инцидента никто не пострадал. После этого в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья 26 апреля взорвали две антенны одного из крупнейшего в Европе радиотелецентра, который принадлежал "Российской телевизионной и радиовещательной сети". В результате взрыва также никто не пострадал.

В связи с этим "власти" Приднестровья объявили о введении повышенного уровня террористической безопасности. В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что РФ хотела бы избежать такого сценария в Приднестровье, при котором ей бы пришлось вмешиваться в конфликт.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя обострение в Приднестровье, заявил, что РФ таким образом показывает Молдове, что войска государства-агрессора могут оказаться возле Кишинева.