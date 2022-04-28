Влада Придністров'я оголосила військові збори на тлі серії вибухів (фото)

За даними української розвідки, призиватимуть чоловіків віком до 55 років, а призовникам, які не працюють, обіцяють держдопомогу в розмірі $170. Документ датовано 21 квітня 2022 року.

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Влада невизнаного Придністров'я оголосила військові збори на території республіки, для участі в яких залучають чоловіків віком до 55 років. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України, у розпорядженні якого опинилися службові документи "ПМР".

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За даними відомства, у листі Міністерства оборони Придністров'я, який був адресований керівникам місцевих адміністрацій, йдеться про необхідність призову громадян на спеціальні військові збори.

Метою зазначених заходів, як сказано у документі, є "забезпечення 100% укомплектованості особового складу Миротворчого контингенту Придністровської молдавської республіки, а також забезпечення зайнятістю працездатного населення республіки".

У спеціальних військових зборах братимуть участь чоловіки віком до 55 років, яких влада невизнаної "ПМР" обіцяє забезпечити грошима та продовольством.

[ + – ] У Придністров'ї оголосили спеціальні військові збори [ + – ] У Придністров'ї оголосили спеціальні військові збори

"Грошове забезпечення громадян, які не працюють, обіцяють від 2 800 "рублів ПМР" (приблизно $170 за поточним курсом — ред.) Самі збори триватимуть 90 днів. Незважаючи на формальну добровільність участі у зборах, є інформація, що призов матиме примусовий характер", — зазначають у військовій розвідці України.

ГУР Міноборони звертає увагу, що документ, адресований керівникам місцевих адміністрацій, датований 21 квітня 2022 року. Так, як зазначають розвідники, влада невизнаної республіки вирішила оголосити спеціальні військові збори до серії вибухів у Придністров'ї.

"Це нагадує події у так званих "ЛНР/ДНР", — підсумували в силовому відомстві".

[ + – ] У Придністров'ї оголосили спеціальні військові збори

Нагадаємо, що після серії вибухів у Придністров'ї влада невизнаної республіки заявила про можливу причетність України до диверсій. За словами міністра закордонних справ "ПМР" Віталія Ігнатьєва, виконавці терактів прийшли з української території і туди повернулися.

Також Фокус у своєму матеріалі робив огляд румунських ЗМІ та розповідав, як країна-член НАТО реагує на нещодавні події у Придністров'ї.