У Придністров'ї другий день лунають вибухи: що відомо про події в "республіці" (відео)

За дві доби на території анклаву сталося три вибухи — знищено телерадіовишки та атаковано будівлю з гранатометів. За даними української розвідки, до подій може бути причетна ФСБ.

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У невизнаному Придністров'ї 25 квітня сталося два вибухи. Сьогодні ситуація знову загострюється. На території окупованої частини Молдови знищили дві вежі зв'язку.

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Що відбувається у Придністров'ї?

25 квітня біля будівлі "Міністерства держбезпеки" у Тирасполі пролунав вибух. З'ясувалося, що будівля була атакована з гранатометів. Поряд із будівлею було знайдено РПГ-27, яке перебуває на озброєнні РФ, Йорданії, Габону та Придністров'я.

Вранці 26 квітня в Придністров'ї у селищі Маяк пролунало два вибухи о 06:40 та 07:05 ранку. З'ясувалося, що були знищені найпотужніші радіовежі, які транслювали російське радіо.

[ + – ] Радіотелецентр "Маяк"

За даними окупаційної влади, співробітники Придністровського радіотелецентру не постраждали.

Пізніше було заявлено про атаку на військову частину в районі села Паркани за 35 км від України. Під вогонь потрапив військовий аеродром.

[ + – ] Село Паркани знаходиться за 35 км від України

"Президент" Придністров'я Вадим Красносільський через "численні терористичні атаки" заявив про скасування ЄДІ цього навчального року разом із річними іспитами для учнів проміжних класів. Усі будуть атестовані за поточною успішністю.

У містах будуть встановлені блокпости, які вибірково оглядатимуть людей вдень та кожного, хто в'їжджає в місто вночі. Силові структури переведено на посилений режим несення служби. У "республіці" скасували проведення параду на 9 травня. Введено "червоний рівень" терористичної небезпеки.

Вибухи у Придністров'ї: реакція Молдови та РФ

Президентка Молдови Мая Санду скликає засідання Вищої ради безпеки через інциденти у придністровському регіоні. Після завершення засідань очікується пресконференція президентки.

У Росії на події у регіоні відреагував речник президента Дмитро Пєсков. Він заявив, що жодних контактів із Маєю Санду та Путіним через загострення ситуації не очікується.

"Єдине, що я можу сказати, що ми дуже уважно спостерігаємо за тим, як там розвивається ситуація. Безумовно, новини, які звідти надходять, викликають занепокоєння", — сказав Пєсков.

Загострення ситуації у Придністров'ї: ФСБ могла бути причетною до вибухів

В оперативному командуванні "Південь" вказували, що в Придністров'ї зростає кількість провокацій, щоб поширити вкидання про те, що нібито Україна завдає превентивних ударів по невизнаній республіці.

За даними української розвідки, 22 квітня секретар "Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій" Вадим Шмаленко звернувся до голови Кам'янського району Бичкова. У документі заявлялося про термінову підготовку відомостей про наявність і місце розташування "захищеного пункту управління цивільної оборони міста". Якщо такого немає, його потрібно було створити терміново.

Виходячи з цього ГУР МО робить висновок, що керівники Придністров'я готувалися до проведення інциденту й завчасно подбали про створення захищеного бункера.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що РФ намагається розпочати наступ на півдні України.

"Хочу нагадати, що цей конфлікт стався ще на території Радянського Союзу. У цьому конкретно бере участь Росії, вона його модерує ... Лавров заявив, що молдавани є їхніми братами. І більше того, братами є і казахи. Тому їм потрібно приготуватися, це можливо початок такого "братства" на території Молдови", — сказав Данілов.

Чи може Україна усунути загрозу з боку Придністров'я

В армії невизнаного Придністров'я перебуває 4 600 військових, до 3 000 прикордонників і 1 500 російських військових. Для стримування атаки з ПМР Україна на Одещині задіяла дві бригади.

На думку заступника директора з міжнародних питань у Центрі досліджень армій, конверсії та роззброєння Михайла Самуся, Україна має взяти на себе лідерство в процесі вирішення питання з Придністров'я. Проте наразі воєнним шляхом вирішити питання складно.

Молдова — суверенна держава. Молдова чітко не визначила Придністров'я окупованою територією, а РФ країною-агресором. Україна одна з гарантів мирного регулювання конфлікту.

Для нейтралізації загрози з боку ПМР необхідно:

Отримати підтримку Молдови. Провести роботу з Румунією, США, Британією, ОБСЄ та ЄС. Показати концепцію і мету операції, а також постконфліктне регулювання.

Швидка авантюра, на думку Самуся, може мати дуже небажані негативні наслідки для України.

Нагадаємо, Фокус розбирався, чим живе "Придністровська молдавська республіка". ПМР стала першим самопроголошеним утворенням на території колишнього СРСР.