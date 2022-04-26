Військова база РФ, пластикові рублі й імперія "Шериф": головні факти про життя в Придністров'ї

"Придністровська молдавська республіка" стала першим самопроголошеним утворенням на території колишнього СРСР. У регіоні проживає російськомовне населення, у переважної частини якого — проросійські погляди. Фокус надає читачам коротку інформацію про сепаратистську "республіку".

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На карті Придністров'я схоже на тонку смужку вздовж лівого берега Дністра. "ПМР" межує з Україною та Молдовою. Площа регіону — трохи більше ніж 4,1 тис. км². Майже половина жителів Придністров'я отримала російські паспорти, решта залишили громадянство Молдови. Країна-агресор допомагає регіону фінансово, зокрема, постачанням газу.

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Хто наважився визнати Придністров'я

Держави-члени ООН не визнали незалежності Придністров'я. Формально регіон підконтрольний Молдові. Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 15 березня 2022 року офіційно визнала Придністров'я зоною, яку окупувала Росія.

За підтримки армії РФ регіон отримав самостійність — свої силові та виконавчі органи влади, а також банківську систему. В ужиток пустили рублі, причому монети від 1 до 10 рублів зроблені з пластику.

Незважаючи на більш ніж 30 років існування "ПМР", Росія не визнала її незалежність, але люди, які проживають в "республіці", досі чекають на це. На "визнання незалежності" пішли невизнана "Нагірно-Карабахська Республіка" та частково визнані "Абхазія" і "Південна Осетія". У столиці "ПМР" Тирасполі навіть відкрито представництва цих утворень.

Візу для в'їзду до "ПМР" оформляти не потрібно, прикордонникам достатньо показати паспорт, в якому зазначено громадянство. Митниця видає міграційну картку, яка діє до 45 діб. У ній вказують дати, місце приїзду та приблизний термін виїзду.

[ + – ] Між Молдовою і Придністров'ям немає кордонів

Молдова і Придністров'я кордонів не мають, але між ними зберігаються натягнуті відносини, що залежать від політичної ситуації. Зазначимо, що Молдова у травні минулого року анулювала дію "Протоколу від 16 травня 2001 року про взаємне визнання дії документів, що видаються компетентними органами сторін".

Росія розмістила у Придністров'ї військову базу, в якій станом на квітень 2022 року служили 1,7 тис. осіб. Є також два миротворчі батальйони та батальйон охорони військових складів.

Холдинг "Шериф" тримає економіку Придністров'я

Бізнес-група "Шериф", якою керує олігарх Віктор Гушан, відіграє особливу роль в економіці "ПМР". Західні експерти кажуть, що холдинг контролює понад половину економіки регіону. Так звані придністровські "влади" повністю довіряють холдингу. "Глава ПМР" Вадим Красносільський називає компанію основним платником податків.

"Вони створюють нові робочі місця, інвестують, відповідають за продовольчу безпеку держави. І вони — надійний партнер, що найголовніше, їм можна довіряти. Тому з ними треба вести діалог, і це абсолютно нормально, будь-яка влада має вести діалог зі своїм бізнесом", — прокоментував він.

[ + – ] "Шериф" економічно контролює сепаратистський регіон

Корпорація керує мережею супермаркетів, АЗС та автосалонів. Крім цього, їй підконтрольні будівельні компанії, готелі, мережа мобільного зв'язку, пекарні, лікеро-горілчаний завод, деякі радіостанції та телеканали. Експерт берлінського Інституту східноєвропейських і міжнародних досліджень Сабіне фон Левіс говорив, що "Шериф" економічно контролює сепаратистський регіон.

Частиною бізнес-імперії Гушана став тираспольський футбольний клуб "Шериф", який є найтитулованішим у Молдові. Клуб зміг обіграти з рахунком 2:1 іспанський "Реал Мадрид" 28 вересня минулого року у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Жителі Придністров'я запевняють, що максимальна зарплата в регіоні становить 100 доларів, хоча в офіційній статистиці влади фігурує цифра щонайменше 300 доларів.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ситуація в ПМР із безпекою погіршилася. 25 квітня пролунала серія вибухів у будівлях "Міністерства держбезпеки" та філії ФСБ. Поряд із місцем події на вулиці знайшли тубуси від РПГ-22 та РПГ-27.

Уранці 26 квітня у селищі Маяк Григоріопольського району підірвали дві вишки зв'язку, що транслювали російське радіо. "Влада" запровадила на території самопроголошеної республіки підвищений рівень терористичної небезпеки.

В МЗС РФ розповідають, що Москва хотіла б уникнути сценарію, за якого їй "довелося б втрутитися" у конфлікт у Придністров'ї.