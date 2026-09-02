Військова база РФ, пластикові рублі й імперія "Шериф": головні факти про життя в Придністров'ї

"Придністровська Молдавська Республіка" стала першим самопроголошеним утворенням на території колишнього СРСР, яке з'явилось 2 вересня 1990 року. Події в одному з регіонів Молдови розгортались за участі 14 гвардійської армії та низки проросійських діячів. Станом на сьогодні у регіоні проживає російськомовне населення, у переважної частини якого — проросійські погляди. Фокус надає читачам коротку інформацію про сепаратистську "республіку".

На карті Придністров'я схоже на тонку смужку вздовж лівого берега Дністра. "ПМР" межує з Україною та Молдовою. Площа регіону — трохи більше ніж 4,1 тис. км². Майже половина жителів Придністров'я отримала російські паспорти, решта залишили громадянство Молдови. Країна-агресор допомагає регіону фінансово, зокрема, постачанням газу.

Створення ПМР зі столицею у Тирасполі — події 2 вересня 1990 року

Під час розвалу СРСР у кінці 80-х років минулого століття у Молдові змінили мовне законодавство, а з 31 серпня 1990 року почали відзначати День румунської мови. Крім того, з'явився запит на відокремлення від СРСР та рух у напрямку Європи та Румунії. Тим часом у Придністров'ї активізувались проросійські сили, які поширювали кремлівську пропаганду та провокували невдоволення серед місцевого населення. Найвідоміший місцевий активіст — Ігор Смирнов, уродженець Петропавловсько-Камчатського, який за часів СРСР був директором заводу "Електронмаш". 2 вересня у Тирасполі відбувся так званий "II Надзвичайний з'їзд народних депутатів усіх рівнів Придністров'я", на якому головував Смирнов (на той час — міський голова Тирасполя). Депутати підтримали пропозицію залишити частину Молдови у складі Радянського Союзу, який на той час ще існував.

Відео дня

Створення ПМР зі столицею у Тирасполі — з'їзд 2 вересня 1990 року, по центрі Ігор Смирнов Фото: З відкритих джерел

2 вересня 1990 року — день голосування проросійських політиків — вважається датою створення так званої "Придністровської Молдавської Республіки" (ПМР) зі "столицею" у Тирасполі. Нове утворення розташовується на кордоні Молдови та України й має площу 1163 кв. км. Після рішення політиків на території ПМР почались бойові дії за участю 14 гвардійської армії РФ, якою певний час командував генерал Олександр Лебідь. Саме ця людина озброїла 12 тис. військовослужбовців та командувала операціями на чужій землі. Станом на початок 2022 року кількість російського контингенту скоротилась до 1500-200 осіб, при чому більшість з них — це місцеве населення. До всього, біля села Ковбасна досі є 1411-й артилерійський склад боєприпасів, у якому може зберігатись близько 20 тис. тонн зброї часів СРСР: стан цієї зброї невідомий.

Хто наважився визнати Придністров'я

Держави-члени ООН не визнали незалежності Придністров'я. Формально регіон підконтрольний Молдові. Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 15 березня 2022 року офіційно визнала Придністров'я зоною, яку окупувала Росія.

За підтримки армії РФ регіон отримав самостійність — свої силові та виконавчі органи влади, а також банківську систему. В ужиток пустили рублі, причому монети від 1 до 10 рублів зроблені з пластику.

Створення ПМР зі столицею у Тирасполі — перші пластикові гроші

Незважаючи на більш ніж 30 років існування "ПМР", Росія не визнала її незалежність, але люди, які проживають в "республіці", досі чекають на це. На "визнання незалежності" пішли невизнана "Нагірно-Карабахська Республіка" та частково визнані "Абхазія" і "Південна Осетія". У столиці "ПМР" Тирасполі навіть відкрито представництва цих утворень.

Візу для в'їзду до "ПМР" оформляти не потрібно, прикордонникам достатньо показати паспорт, в якому зазначено громадянство. Митниця видає міграційну картку, яка діє до 45 діб. У ній вказують дати, місце приїзду та приблизний термін виїзду.

Створення ПМР зі столицею у Тирасполі — проїзд з Молдови у Придністров'ям, між якими немає кордонів

Молдова і Придністров'я кордонів не мають, але між ними зберігаються натягнуті відносини, що залежать від політичної ситуації. Зазначимо, що Молдова у травні минулого року анулювала дію "Протоколу від 16 травня 2001 року про взаємне визнання дії документів, що видаються компетентними органами сторін".

Росія розмістила у Придністров'ї військову базу, в якій станом на квітень 2022 року служили 1,7 тис. осіб. Є також два миротворчі батальйони та батальйон охорони військових складів.

Холдинг "Шериф" тримає економіку Придністров'я

Бізнес-група "Шериф", якою керує олігарх Віктор Гушан, відіграє особливу роль в економіці "ПМР". Західні експерти кажуть, що холдинг контролює понад половину економіки регіону. Так звані придністровські "влади" повністю довіряють холдингу. "Глава ПМР" Вадим Красносільський називає компанію основним платником податків.

"Вони створюють нові робочі місця, інвестують, відповідають за продовольчу безпеку держави. І вони — надійний партнер, що найголовніше, їм можна довіряти. Тому з ними треба вести діалог, і це абсолютно нормально, будь-яка влада має вести діалог зі своїм бізнесом", — прокоментував він.

Ситуація у ПМР — "Шериф" економічно контролює сепаратистський регіон

Корпорація керує мережею супермаркетів, АЗС та автосалонів. Крім цього, їй підконтрольні будівельні компанії, готелі, мережа мобільного зв'язку, пекарні, лікеро-горілчаний завод, деякі радіостанції та телеканали. Експерт берлінського Інституту східноєвропейських і міжнародних досліджень Сабіне фон Левіс говорив, що "Шериф" економічно контролює сепаратистський регіон.

Частиною бізнес-імперії Гушана став тираспольський футбольний клуб "Шериф", який є найтитулованішим у Молдові. Клуб зміг обіграти з рахунком 2:1 іспанський "Реал Мадрид" 28 вересня минулого року у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Жителі Придністров'я запевняють, що максимальна зарплата в регіоні становить 100 доларів, хоча в офіційній статистиці влади фігурує цифра щонайменше 300 доларів.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ситуація в ПМР із безпекою погіршилася. 25 квітня пролунала серія вибухів у будівлях "Міністерства держбезпеки" та філії ФСБ. Поряд із місцем події на вулиці знайшли тубуси від РПГ-22 та РПГ-27.

Уранці 26 квітня у селищі Маяк Григоріопольського району підірвали дві вишки зв'язку, що транслювали російське радіо. "Влада" запровадила на території самопроголошеної республіки підвищений рівень терористичної небезпеки.

В МЗС РФ розповідають, що Москва хотіла б уникнути сценарію, за якого їй "довелося б втрутитися" у конфлікт у Придністров'ї.