ПАРЄ визнала Придністров'я зоною російської окупації

За інформацією журналістів, текст резолюції передбачає визнання Росією агресії проти Молдови в 1992 році й окупацію Придністров'я Росією.

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) офіційно визнала Придністров'я зоною, яка окупована Росією. Відповідну резолюцію ухвалили одноголосно. Про це свідчить трансляція засідання ПАРЄ.

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Текст резолюції, який отримали журналісти "Європейської правди", передбачає визнання Росією агресії проти Молдови в 1992 році й окупацію Придністров'я Росією. Це перший офіційний документ Ради Європи, де регіон Молдови назвали окупованою територією РФ.

Це одна з поправок рішення, яке спрямоване на виключення Росії з Ради Європи. Її подали члени ПАРЄ від Румунії, України, Франції, Естонії, Великої Британії, Грузії та Туреччини. Представники Молдови не стали співавторами поправки, проте на засіданні Комітету, який розглядав рішення, вони не голосували проти.

Нагадаємо, 15 березня стало відомо, що Росія вийшла з Ради Європи та денонсує Конвенцію про захист прав людини й основних свобод. МЗС РФ заявило, що Росія не має наміру миритися з підривними діями, які здійснює колективний Захід.

Раніше, 11 березня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Одесу спробують оточити на суші з боку Придністров'я та Миколаївської області. За його словами, це планують зробити для того, щоб відрізати місто від решти України.