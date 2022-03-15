Росія вийшла з Ради Європи, чия конвенція забороняє тортури та рабство
Депутат Держдуми Толстой заявив, що "РФ залишає Раду Європи з власної волі" та звинуватив НАТО у розриві діалогу.
Російська Федерація вийшла з Ради Європи та денонсує Конвенцію про захист прав людини та основних свобод. Новина про це з'явилася 15 березня на офіційному сайті МЗС РФ.
У повідомленні російського міністерства сказано, що "РФ не має наміру миритися з підривними діями, що здійснюються колективним Заходом:
"Росія не братиме участь у перетворенні натовцями і слухняно прямуючим за ними ЄС найстарішої європейської організації на черговий майданчик для заклинань про західну перевагу та самолюбування. Нехай насолоджуються спілкуванням один з одним, без Росії".
Як повідомляє депутат Держдуми Петро Толстой, "Росія залишає Раду Європи з власної волі". Депутат пов'язав вихід із Ради з політичним тиском та санкціями проти РФ:
"Уся відповідальність за розрив діалогу з Радою Європи лежить на країнах НАТО, які весь цей час використовували тему прав людини для реалізації власних геополітичних інтересів та нападок на нашу країну. У зв'язку з безпрецедентним політичним та санкційним тиском на нашу країну Росія не планує виплачувати щорічний внесок у цю організацію", — написав Толстой.
Як пише РІА-новини, Голова міжнародного комітету Держдуми Леонід Слуцький заявив, що при виході з Ради Європи "РФ буде змушена денонсувати (оголосити недійсною) Європейську конвенцію з прав людини".
До слова, Європейська конвенція забороняє:
- тортури;
- рабство;
- примусову працю;
- зловживання правами;
- дискримінацію.
Конвенція з прав людини дає право:
- на свободу та особисту недоторканність;
- право на справедливий судовий розгляд;
- право на повагу до приватного та сімейного життя;
- свободу думок, совісті та релігії;
- свободу зборів та об'єднань;
- найголовніше — право на життя.
Як повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, міжнародна спільнота вже запровадила проти Росії 3612 обмежувальних заходів у зв'язку з воєнними діями в Україні. Разом із санкціями, які вводилися проти РФ з 2014 року, їхня кількість досягла 6366.
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пообіцяв: "Росія не нападатиме на інші держави як на Україну... Тому що на Україну вона не нападала". Ні в ЄС, ні в НАТО словам представника Кремля не вірять.