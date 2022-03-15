Росія вийшла з Ради Європи, чия конвенція забороняє тортури та рабство

Депутат Держдуми Толстой заявив, що "РФ залишає Раду Європи з власної волі" та звинуватив НАТО у розриві діалогу.

Російська Федерація вийшла з Ради Європи та денонсує Конвенцію про захист прав людини та основних свобод. Новина про це з'явилася 15 березня на офіційному сайті МЗС РФ.

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У повідомленні російського міністерства сказано, що "РФ не має наміру миритися з підривними діями, що здійснюються колективним Заходом:

"Росія не братиме участь у перетворенні натовцями і слухняно прямуючим за ними ЄС найстарішої європейської організації на черговий майданчик для заклинань про західну перевагу та самолюбування. Нехай насолоджуються спілкуванням один з одним, без Росії".

Як повідомляє депутат Держдуми Петро Толстой, "Росія залишає Раду Європи з власної волі". Депутат пов'язав вихід із Ради з політичним тиском та санкціями проти РФ:

"Уся відповідальність за розрив діалогу з Радою Європи лежить на країнах НАТО, які весь цей час використовували тему прав людини для реалізації власних геополітичних інтересів та нападок на нашу країну. У зв'язку з безпрецедентним політичним та санкційним тиском на нашу країну Росія не планує виплачувати щорічний внесок у цю організацію", — написав Толстой.

Як пише РІА-новини, Голова міжнародного комітету Держдуми Леонід Слуцький заявив, що при виході з Ради Європи "РФ буде змушена денонсувати (оголосити недійсною) Європейську конвенцію з прав людини".

До слова, Європейська конвенція забороняє:

тортури;

рабство;

примусову працю;

зловживання правами;

дискримінацію.

Конвенція з прав людини дає право:

на свободу та особисту недоторканність;

та особисту недоторканність; право на справедливий судовий розгляд;

судовий розгляд; право на повагу до приватного та сімейного життя;

свободу думок , совісті та релігії;

, совісті та релігії; свободу зборів та об'єднань;

найголовніше — право на життя.

Як повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, міжнародна спільнота вже запровадила проти Росії 3612 обмежувальних заходів у зв'язку з воєнними діями в Україні. Разом із санкціями, які вводилися проти РФ з 2014 року, їхня кількість досягла 6366.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пообіцяв: "Росія не нападатиме на інші держави як на Україну... Тому що на Україну вона не нападала". Ні в ЄС, ні в НАТО словам представника Кремля не вірять.