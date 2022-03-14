Проти Росії запроваджено 3600 санкцій за 18 днів війни, — глава МЗС України (відео)

Рубль полетів у прірву, хоча його курс зараз намагаються стабілізувати різними трюками, стверджує голова українського зовнішньополітичного відомства.

Резерви Центробанку РФ у доларах і євро заблоковані. Москві закриваються всі лазівки, у тому числі — у криптовалюті та золоті. Росіянам не вдасться стабілізувати курс рубля. Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба на своєму онлайн-брифінгу.

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За словами глави МЗС, криптовалютний ринок також не стане тихою гаванню для російських грошей.

Міжнародне співтовариство наразі запровадило проти Росії 3612 обмежувальних заходів у зв'язку з воєнними діями в Україні. Разом із санкціями, які вводилися проти РФ із 2014 року, їхня кількість досягла 6366, стверджує Кулеба.

"Росія за кількістю накладених на неї санкцій обігнала Іран і Північну Корею та перетворилася на лідера за цим показником. Росія стала всесвітнім ізгоєм, токсичною державою, від якої відвертається світ. Економіка Росії сиплеться", — додав глава МЗС.

Рубль полетів у прірву, його курс намагаються стабілізувати різними трюками, але це не вдасться, оскільки існує міжнародна домовленість щодо блокування резервів Центробанку Росії, вважає Кулеба.

Ці дії були непростими, найважче Україні було вмовити своїх партнерів відключити російський Центробанк від системи SWIFT.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія хотіла спробувати нав'язати Україні план капітуляції на переговоразх в Анкарі. Переговори глав МЗС Росії та України 10 березня 2022 року не досягли результату.