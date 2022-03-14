Против России введено 3600 санкций за 18 дней войны, — глава МИД Украины (видео)

Рубль улетел в пропасть, хотя его курс сейчас пытаются стабилизировать различными трюками, утверждает глава украинского внешнеполитического ведомства.

Резервы Центробанка РФ в долларах и евро — заблокированы. Москве закрываются все лазейки, в том числе — в криптовалюте и золоте. Россиянам не удастся стабилизировать курс рубля. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своем онлайн-брифинге.

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По славам главы МИД, криптовалютный рынок также не станет тихой гаванью для российских денег.

Международное сообщество в настоящее время внедрило против России 3612 ограничительных мер в связи с военными действиями в Украине. Вместе с санкциями, которые вводились против РФ с 2014 года, их количество достигло 6366, утверждает Кулеба.

"Россия по количеству наложенных на нее санкций обогнала Иран и Северную Корею, и превратилась в лидера по этому показателю. Россия стала всемирным изгоем, токсичным государством, от которого отворачивается мир. Экономика России сыплется", — добавил глава МИД.

Рубль полетел в пропасть, его курс пытаются стабилизировать различными трюками, но это не удастся, поскольку существует международная договоренность по блокировке резервов Центробанка России, считает Кулеба.

Эти действия были непростыми, тяжелее всего Украине было уговорить своих партнеров отключить российский Центробанк от системы SWIFT.

Ранее Фокус сообщал, что Россия хотела попытаться на переговорах в Анкаре навязать Украине план капитуляции. Переговоры глав МИД России и Украины 10 марта 2022 года не достигли результата.