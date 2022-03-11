Військові РФ планують оточити Одесу з Придністров'я та Миколаєва, — Труханов (відео)

За інформацією мера міста, ворожі війська спочатку планують оточити місто на суші, щоб заблокувати від решти України. Після цього до Одеси може висадитись десант із моря.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Росія змінила свою тактику із захоплення Одеси. Тепер російські військові планують оточити місто з боку Миколаївської області та невизнаного Придністров'я. За його словами, ворожі кораблі, які були неподалік Одеси, тепер передислокувалися до району окупованого Криму. Місто готується до можливої блокади та запасається необхідним продовольством та медикаментами. Про це одеський мер повідомив під час брифінгу журналістам.

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За інформацією Геннадія Труханова, російська армія рушила через Вознесенськ Миколаївської області в бік Придністров'я. Так ворожі війська планують оточити місто та заблокувати його від решти території України. Мер Одеси припускає, що після оточення міста на суші до міста підпливуть кораблі з російським десантом і оточать Одесу з боку моря.

"Окреме угруповання агресора рушило на Вознесенськ. Так ми припускаємо, що в планах агресора взяти наше місто через Вознесенськ на Придністров'я. Так місто відріжуть і оточать", — сказав він.

За словами Труханова, місто готується до можливої блокади російською армією. Глава Одеси заявив, що захисники міста мають час підготуватися завдяки зусиллям українських військ, які протистоять агресору в Миколаївській області.

Він додав, що місцева влада формує стратегічні запаси, продовольства, харчових продуктів з тривалим терміном придатності та медичних препаратів на випадок, якщо противнику вдасться взяти місто в облогу. Крім того, до міста надходить багато гуманітарної допомоги з європейських країн.

Нагадаємо, за даними Генштабу, російським військовим не вдається досягти успіху щодо просування на всій території України. Крім того, ворожі війська зазнають великих втрат і починають відступати на деяких напрямках Київської області. Пріоритетними містами для захоплення залишаються Київ та Маріуполь.

11 березня прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не відкидає зустрічі президентів РФ та України. За його словами, спочатку перемовники від Росії та України мають "виконати свою частину роботи".