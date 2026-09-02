Военная база РФ, пластиковые рубли и империя "Шериф": главные факты о жизни в Приднестровье

"Приднестровская Молдавская Республика" стала первым самопровозглашенным образованием на территории бывшего СССР, появившимся 2 сентября 1990 года. События в одном из регионов Молдовы разворачивались при участии 14 гвардейской армии и ряда пророссийских деятелей. По состоянию на сегодняшний день в регионе проживает русскоязычное население, в подавляющей части которого — пророссийские взгляды. Фокус предоставляет читателям краткую информацию о сепаратистской "республике".

На карте Приднестровье похоже на тонкую полоску вдоль левого берега Днестра. "ПМР" граничит с Украиной и Молдовой. Площадь региона – чуть более 4,1 тыс. км². Примерно половина жителей Приднестровья получила российские паспорта, остальные оставили гражданство Молдовы. Страна-агрессор помогает региону финансово, в частности, поставками газа.

Создание ПМР со столицей в Тирасполе — события 2 сентября 1990 года

Во время развала СССР в конце 80-х годов прошлого столетия в Молдове изменили языковое законодательство, а с 31 августа 1990 начали отмечать День румынского языка. Кроме того, появился запрос на отделение от СССР и движение в направлении Европы и Румынии. Между тем, в Приднестровье активизировались пророссийские силы, которые распространяли кремлевскую пропаганду и провоцировало недовольство среди местного населения. Самый известный местный активист — Игорь Смирнов, уроженец Петропавловско-Камчатского, который во времена СССР являлся директором завода "Электронмаш". 2 сентября в Тирасполе состоялся так называемый "II Чрезвычайный съезд народных депутатов всех уровней Приднестровья", на котором председательствовал Смирнов (к тому времени — городской голова Тирасполя). Депутаты поддержали предложение оставаться частью Молдовы в составе еще существовавшего Советского Союза.

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Создание ПМР со столицей в Тирасполе — ъезд 2 сентября 1990 года, по центру Игорь Смирнов Фото: Из открытых источников

2 сентября 1990 года — день голосования пророссийских политиков — считается датой создания так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" (ПМР) со "столицей" в Тирасполе. Новое образование располагается на границе Молдовы и Украины и имеет площадь 1163 кв. км. После решения политиков на территории ПМР начались боевые действия с участием 14-й гвардейской армии РФ, которой некоторое время командовал генерал Александр Лебедь. Именно этот человек вооружил 12 тыс. военнослужащих и командовал операциями на чужой земле. По состоянию на начало 2022 года количество российского контингента сократилось до 1500-200 человек, причем большинство из них — местное население. К тому же, возле села Колбасная до сих пор есть 1411-й артиллерийский склад боеприпасов, в котором может храниться около 20 тыс. тонн оружия времен СССР: состояние этого оружия неизвестно.

Кто отважился признать Приднестровье

Государства-члены ООН не признали независимость Приднестровья. Формально регион подконтролен Молдове. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 15 марта 2022 официально признала Приднестровье зоной, которую оккупировала Россия.

При поддержке армии РФ регион получил самостоятельность – свои силовые и исполнительные органы власти, а также банковскую систему. В обиход пустили рубли, причем монеты от 1 до 10 рублей сделаны из пластика.

Создание ПМР со столицей в Тирасполе — первые пластиковые деньги ПМР

Несмотря на более чем 30 лет существования "ПМР", Россия не признала ее независимость, но проживающие в "республике" до сих пор ждут этого. На "признание независимости" пошли непризнанная "Нагорно-Карабахская Республика" и частично признанные "Абхазия" и "Южная Осетия". В столице "ПМР" Тирасполе даже открыты представительства этих образований.

Визу для въезда в "ПМР" оформлять не нужно, пограничникам достаточно показать паспорт, в котором указано гражданство. Таможня выдает миграционную карту, которая действует до 45 суток. В ней указывают даты, место приезда и примерный срок выезда.

Создание ПМР со столицей в Тирасполе — проезд из Молдовы в Приднестровье, между которыми нет границ

У Молдовы и Приднестровья границ нет, но между ними сохраняются натянутые отношения, зависящие от политической ситуации. Отметим, что Молдова в мае прошлого года аннулировала действие "Протокола от 16 мая 2001 года о взаимном признании действия документов, выдаваемых компетентными органами сторон".

Россия разместила в Приднестровье военную базу, в которой по состоянию на апрель 2022 года служило 1,7 тыс. человек. Есть также два миротворческих батальона и батальон охраны военных складов.

Холдинг "Шериф" держит экономику Приднестровья

Бизнес-группа "Шериф", которой управляет олигарх Виктор Гушан, играет особую роль в экономике "ПМР". Западные эксперты говорят, что холдинг контролирует более половины экономики региона. Так называемые приднестровские "власти" полностью доверяют холдингу. "Глава ПМР" Вадим Красносельский называет компанию основным налогоплательщиком.

"Они создают новые рабочие места, инвестируют, отвечают за продовольственную безопасность государства. И они — надежный партнер, что самое главное, им можно доверять. Поэтому с ними надо вести диалог, и это абсолютно нормально, любая власть должна вести диалог со своим бизнесом", – прокомментировал он.

Ситуация в ПМР — "Шериф" экономически контролирует сепаратистский регион

Корпорация управляет сетью супермаркетов, АЗС и автосалонов. Кроме этого, ей подконтрольны строительные компании, гостиницы, сеть мобильной связи, пекарни, ликеро-водочный завод, некоторые радиостанции и телеканалы. Эксперт берлинского Института восточноевропейских и международных исследований Сабине фон Левис говорил, что "Шериф" экономически контролирует сепаратистский регион.

Частью бизнес-империи Гушана стал тираспольский футбольный клуб "Шериф", который является самым титулованным в Молдове. Клуб смог обыграть со счетом 2:1 испанский "Реал Мадрид" 28 сентября прошлого года в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Жители Приднестровья уверяют, что максимальная зарплата в регионе составляет 100 долларов, хотя в официальной статистике властей фигурирует цифра как минимум в 300 долларов.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину ситуация в "ПМР" с безопасностью ухудшилась. 25 апреля раздалась серия взрывов в зданиях "Министерства госбезопасности" и филиала ФСБ. Рядом с местом происшествия на улице нашли тубусы от РПГ-22 и РПГ-27.

Утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района взорвали две вышки связи, транслировавшие российское радио. "Власти" ввели на территории самопровозглашенной республики повышенный уровень террористической опасности.

В МИД РФ рассказывают, что Москва хотела бы избежать сценария, при котором ей "пришлось бы вмешаться" в конфликт в Приднестровье.