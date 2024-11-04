Вибори в Молдові і перемога Маї Санду: результати голосування та заяви кандидатів

Президентка Молдови Мая Санду вдруге очолить державу, тим часом її суперник, експрокурор та кандидат Кремля Олександр Стояногло обіцяє відшукати порушення і опротестувати результати голосування. Виборча комісія ще не публікувала остаточні підсумки.

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Згідно з попередніми даними підрахунку голосів, на президентських виборах у Молдові перемогла нинішня президентка Мая Санду. Вночі Санду прокоментувала попередні результати голосування: у трансляції на Facebook вона подякувала громадянам, які об'єднались і не дали принизити країну. Виборча комісія Молдови опублікувала дані про волевиявлення, згідно з якими Санду перемогла.

На порталі виборчої комісії Молдови вказано, що підрахували 99,55% бюлетенів для голосування на 2-ому турі президентських виборах в Молдові. Перемогла нинішня президентка Мая Санду, набравши 55,26% голосів. Суперник, Олександр Стояногло, отримав 44,74%. У голосуванні взяли участь 1 698 805 громадян, тобто — 54,3% від усіх, хто має право голосу.

Вибори в Молдові - результати голосування за Маю Санду Фото: Скриншот

Інфографіка комісії також показує "розріз" голосів окремо по Молдові, Кишиневу та закордонних виборчих округах. У Молдові Стояногло набрав 51,19% (692 533 голоси), його суперниця — 48,81% (660 226 гол.). У Кишиневі та за кордоном перемогла Санду — 57,38% (215 493 гол.) та 95,67% (263 899 гол.) відповідно. Відсотки і кількість голосів з часом дещо зміняться, оскільки виборча комісія ще рахує.

Вибори в Молдові - результати голосування в середині країни Фото: Скриншот Вибори в Молдові - результати голосування за кордоном Фото: Скриншот

Вибори в Молдові — що каже Санду

Мая Санду вийшла у прямий ефір на Facebook зі свого виборчого штабу. Чинна президентка, яка зберегла посаду на ще одну каденцію, заявила, що "Молдова перемогла". Зі слів посадовиці, на вибори в країні намагались вплинути "зовнішні злочинні угрупування", які "купували" голоси "брудними грошима", втручались у виборчі процеси, залякували та шахраювали. Однак народ Молдови об'єднався та "виклав урок демократії, гідний того, щоб його вписали в підручники історії", сказала вона. Також пролунали подяки мешканцям Кишинева та громадянам, які голосували за кордоном — їх прийшло достатньо багато, щоб сталась перемога.

"Молдова змогла показати свою волю та силу за допомогою голосу кожного з нас. Ми довели, що об'єднавшись, ми можемо перемогти тих, хто хотів принизити нас. Наш народ об'єднався і громадяни перемогли", — чути на відео.

Окремо Санду звернулась до російськомовних громадян Молдови і пояснила, що вдячна за голос кожного учасника виборів, навіть якщо його віддали за суперника. Очільниця держави пообіцяла, що стане президенткою для кожного, незалежно від політичних поглядів та мови спілкування.

"У нашому виборі гідного майбутнього ніхто не програє. Ми можемо дотримуватись різних точок зору, говорити різними мовами, але ми всі хочемо миру, взаєморозуміння та гідного життя для наших дітей. Це моя головна ціль для Молдови на найближчі роки", — заявила Мая Санду.

Заява Стояногло та інших

Олександр Стояногло, кандидат на посаду президента Молдови та експрокурор, також зробив заяву після закриття виборчих дільниць. Заява політика опублікована на порталі privesc.eu (див. з 21:03). Політик подякував виборцям і сказав, що вони поводились відповідально. Зі слів кандидата, його спостерігачі начебто помітили якісь порушення на виборах і згодом він оприлюднить висновки щодо цього питання.

"Молдова – це не просто крапка на карті, а відповідальний народ, який усвідомлює своє майбутнє", — заявив Стояногло.

Після того, які стали відомі попередні результати голосування щодо перемоги Санду коментарів Стояногло не відшукалось.

Офіційні представники Кремля ще не реагували на події в Молдові.

Хід голосування на виборах в Молдові

3 листопада радник чинної президентки Молдови Маї Санду Станіслав Секрієру написав у соцмережі X (Twitter) про шахраювання на виборах, які влаштовувала влада РФ та проросійські прихильники Стояногло. З його слів, було організоване підвезення виборців з Придністров'я — він показав фото рядочка машин, які стояли в заторі на мосту в Рибниці. Крім того, Кремль надав спеціальні автобуси, які везли людей в Баку, Стамбул та Мінськ, щоб вони віддали голоси за "правильного кандидата". Російське телебачення показало чартерний літак, заповнений громадянами Молдови — близько 200-400 ос. Також були кібератаки на портал виборчої комісії, заявив посадовець. Дані, на які він посилається, отримані від організації спостереження за виборами Promolex.

Виборча комісія Молдови на момент публікації статті ще не публікувала остаточні підсумки виборів президента.

Зазначимо, перший тур президентських виборів у Молдові відбувся 20 жовтня. На виборах Мая Санду та Олександр Стояногло набрали менш як 50% голосів, тому відбувся другий тур. Того ж дня громадяни голосували щодо подальшого руху Молдови до Європейського Союзу. Прихильники євроінтеграції перемогли з перевагою в кілька відсотків.

Нагадуємо, у березні 2024 року Мая Санду відреагувала на заяву влади "Придністровської республіки" до Кремля. Восени видання Financial Times розповіло про шанси Молдови, Грузії та України на вступ до ЄС.