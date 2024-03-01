"Ми не можемо дозволити це зробити": Санду відреагувала на звернення "ПМР" до Москви (відео)

Президентка Молдови заявила, що Росія не може нічого зробити в Придністров'ї, поки не поміняє владу в Кишиневі.

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Росія хоче налякати молдаван провокаціями в Придністров'ї, а Тирасполь бажає отримати гроші Кремля. Про це заявила президентка Молдови Мая Санду, в ефірі програми Cabinetul din umbră на телеканалі Jurnal TV 29 лютого.

За словами політика, російська пропаганда поширила інформацію про збори в так званій "ПМР" як можливу анексію Придністров'я.

"Кремль робить це, щоб залякати молдаван, тим паче в нас рік виборів. Кремль хоче, щоб ми були налякані, щоб ми були безхребетними, щоб нами керували корупціонери, і з ними можна було домовитися, підкуповуючи політиків, як це відбувалося протягом багатьох років. Ми не можемо дозволити це зробити", — сказала Санду.

За її словами, потрібно зберігати мир. Поки що Росія нічого не може зробити в Придністров'ї. Щоб у Москви щось вийшло, їй потрібно змінити владу в Кишиневі.

"Хочу бути гранично ясною. Ми нічого не маємо проти росіян, ми проти російських танків. Ми просто хочемо, щоб Російська Федерація, як і інші держави, поважала Молдову, вибір громадян Молдови. Ми — демократична країна, нам ще потрібно зміцнювати цю демократію, але люди самі вирішують, що їм робити, куди йти, з ким співпрацювати", — сказала політик.

Майя Санду на програмі Cabinetul din umbră

Звернення Придністров'я до Москви: що відомо

Нагадаємо, що 28 лютого в Придністров'ї відбувся з'їзд депутатів усіх рівнів. Влада невизнаної республіки заявила, що Молдова нібито завдає "катастрофічного" удару по економіці Тирасполя. Місцеві депутати звернулися до Ради федерації та Держдуми Росії з проханням реалізувати заходи щодо захисту так званої "ПМР" в умовах "посилення тиску Молдови".

Пізніше в Росії відповіли на звернення від Придністров'я. У Держдумі пообіцяли розглянути звернення і провести консультації з президентом Росії Володимиром Путіним і МЗС.

У ГУР Міноборони України також прокоментували звернення Придністров'я до РФ. В українській розвідці вважають, що розпочата активна кампанія щодо планів Придністров'я звернутися до Путіна про приєднання до РФ вказує на наявність "зацікавленої сторони".

Уже 29 лютого США відреагували на звернення Тирасполя до Москви. У Вашингтоні заявили, що Сполучені Штати Америки підтримують суверенітет Молдови та уважно стежать за подіями довкола так званої "Придністровської Молдавської Республіки", заявили у зовнішньополітичному відомстві США.