У Росії відповіли на звернення від Придністров'я про допомогу

У Держдумі пообіцяли розглянути звернення і провести консультації з президентом Росії та МЗС.

Related video

У Держдумі РФ хочуть розглянути звернення так званих депутатів невизнаної Придністровської молдавської республіки. Про це повідомляють "РИА Новости".

За словами депутата Держдуми РФ у справах Співдружності незалежних держав Костянтина Затуліна, Державна дума Росії хоче розглянути звернення "з’їзду депутатів" невизнаного Придністров’я про захист від Молдови, коли воно надійде до російського парламенту.

"Я зараз не готовий ручатися за Раду Державної думи (орган, який готує організаційні рішення Держдуми – Ред.), яка, звісно ж, із цього питання обговорюватиме все, і, звісно ж, робитиме це на основі консультацій із президентом і МЗС РФ", – додав він.

Нагадаємо, що 28 лютого у так званому Придністров'ї відбувся з'їзд депутатів усіх рівнів. Влада невизнаногї республіки заявила, що Молдова нібито завдає "катастрофічний" удар по економіці Тирасполя. Депутати ПМР звернулися до Ради федерації і Держдуми Росії з проханням реалізувати заходи щодо захисту так званої ПМР в умовах "посилення тиску Молдови".

Речник уряду Молдови Даніел Воде запевнив, що немає небезпек ескалації та дестабілізації ситуації у регіоні. За його словами, подію спланували ті, хто перебуває ліворуч від Дністра та Кремля.